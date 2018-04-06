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الرئيسية | خارج الحدود | واشنطن تعاقب شخصيات مقربة من فلاديمير بوتين

واشنطن تعاقب شخصيات مقربة من فلاديمير بوتين

واشنطن تعاقب شخصيات مقربة من فلاديمير بوتين
هسبريس - أ.ف.ب
الجمعة 06 أبريل 2018 - 22:10

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على سبع شخصيات روسية متهمة بـ"دعم جهود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتقويض الديموقراطية في بلدان غربية".

ووصف مسؤولون أميركيون رفيعون رجال الأعمال الروس الذين شملتهم العقوبات بأنهم من "دائرة بوتين المقربة". وقال احدهم: "الولايات المتحدة تأخذ هذه القرارات ردا على النهج الوقح المستمر والمتزايد للحكومة في القيام بنشاطات خبيثة حول العالم".

وبين الذين شملتهم العقوبات قطب تجارة الألومنيوم أوليغ ديريباسكا، الذي يوصف بانه يعمل لصالح الحكومة الروسية، إضافة الى أليكسي ميلر مدير عملاق الغاز "غازبروم" التي تملكها الدولة.

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