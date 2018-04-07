24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

07/04/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3607:0413:3517:0519:5621:13
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2026؟

  1. اتهام دركيين بـ"إفشاء أسرار والارتشاء" في مراكش (5.00)

  2. بنشمسي: المغرب لا يرد بتوضيحات دقيقة على مضامين تقارير حقوقية (5.00)

  3. جيش المملكة يرفع أهبته القتالية بمناورات بحرية مع القوات الفرنسية (5.00)

  4. سفير بريطانيا والمطبخ المغربي (5.00)

  5. والدة رونالدو تروج رقميا للكسكس المغربي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | الصين تلحق الضرر بمصانع السيارات الألمانية

الصين تلحق الضرر بمصانع السيارات الألمانية

الصين تلحق الضرر بمصانع السيارات الألمانية
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 07 أبريل 2018 - 04:40

أظهرت دراسة أن شركات صناعة السيارات الألمانية التي لديها مصانع كبيرة في الولايات المتحدة، مثل "بي ام دبليو" و"مرسيدس بنز"، ستكون الأكثر تضرراً من الشركات الأمريكية بالرسوم الجمركية التي تقترح الصين فرضها.

وقالت الدراسة التي أجراها تحالف "اللاينس بيرنشتاين" إن "الألمان سيكونون أكبر الخاسرين إذا تم فرض الرسوم".

وقدرت شركة "بزنس انفورميشين" للأعمال بأن شركة "بي ام دبليو" ستصدّر 89 ألف سيارة من أمريكا إلى الصين في العام 2018، بينما ستصدر شركة مرسيدس بنز 65 ألفا، ما يجعل منهما أكبر مصدرين للسلع الأمريكية إلى الصين.

وبلغ عدد السيارات المصنوعة في الولايات المتحدة التي تم تصديرها إلى الصين 280 ألف سيارة العام الماضي، لتحل بعد صادرات السيارات اليابانية وقبل صادرات السيارات الألمانية إلى الصين.

وباستثناء شركة تصنيع السيارات الكهربائية تيلسا، فإن شركات السيارات التي تعمل في الولايات المتحدة ستصدر أقل من 10 آلاف سيارة لكل منها إلى الصين، ما يجعل التأثير عليها محدوداً.

وتعتبر السيارات واحدة من الصادرات الأميركية الحساسة إلى الصين، والتي تستهدفها بكين بالرسوم، وتشمل كذلك منتجات تحمل أهمية سياسية مثل حبوب الصويا والطائرات.

ويأتي تلميح بكين بفرض تلك الرسوم ردا على إعلان ترامب فرض رسوم على الواردات الصينية بقيمة 50 مليار دولار.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.