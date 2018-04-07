ولي العهد السعودي يواصل حملته الدبلوماسية

هسبريس - أ.ف.ب

يزور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان فرنسا في التاسع والعاشر من أبريل، في محطة جديدة من جولاته الخارجية التي يقوم بها منذ توليه منصبه؛ وقادته جولته حتى الآن إلى مصر وبريطانيا، ثم إلى الولايات المتحدة ففرنسا؛ وتندرج في إطار سياسة الانفتاح والإصلاح التي ينتهجها رجل السعودية القوي.

وأعلن قصر الإليزيه أن ولي العهد السعودي سيشارك في وليمة يقيمها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على شرفه. وسيتباحث الرجلان "شراكة إستراتيجية فرنسية سعودية جديدة". كما سيزور بن سلمان لاحقا مدريد، حيث يستقبله ملك إسبانيا فيليبي السادس.

مصر

في الرابع من مارس الماضي استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عند سلم الطائرة التي حطت على مدرج مطار القاهرة.

ورافقت طائرات حربية طائرة بن سلمان لدى دخولها الأجواء المصرية.

في اليوم التالي، وقعت السعودية ومصر اتفاقا لتأسيس صندوق مشترك بقيمة 10 مليارات دولار لإقامة مشاريع في جنوب سيناء، ضمن خطة سعودية لبناء منطقة اقتصادية ضخمة.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن "السعودية تمثل المستثمر العربي الأول في مصر".

والرياض والقاهرة جزء من الدول الأربع التي تقاطع قطر منذ يونيو الماضي، متهمة إياها بدعم "الإرهاب" والتقرب من طهران.

بريطانيا: لقاء مع الملكة وتظاهرات

في السابع من مارس الماضي بدأ ولي العهد السعودي زيارته إلى بريطانيا، مع مأدبة غداء مع ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية في قصر باكنغهام، أجرى بعدها محادثات مع رئيسة الوزراء تيريزا ماي حول العلاقات الاقتصادية والإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية في بلاده، وبينها السماح للمرأة بقيادة السيارة وفتح عدد من قاعات السينما.

وأعربت ماي عن "قلقها العميق في ما يتعلق بالوضع الإنساني في اليمن"، حيث تقود السعودية تحالفا عسكريا منذ عام 2015.

وترافق وصول بن سلمان إلى لندن مع تظاهرات احتجاجية على خلفية النزاع في اليمن.

وأوقعت المعارك بين القوات الحكومية المدعومة خصوصا من السعودية والإمارات من جهة، والمتمردين الحوثيين من جهة أخرى، نحو عشرة آلاف قتيل، وأوصلت اليمن إلى حافة المجاعة بعد ثلاث سنوات من الحرب الأهلية.

في التاسع من مارس أعلنت مجموعة الصناعات الجوية والدفاعية البريطانية "بي إيه إي سيستمز"، في بيان، توقيع بروتوكول اتفاق بين البلدين لشراء الرياض 48 طائرة مقاتلة من طراز "يوروفايتر تايفون".

"صداقة قوية" مع ترامب

في 20 مارس أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بـ"الصداقة القوية" مع السعودية وولي عهدها الأمير محمد بن سلمان خلال زيارة الأخير إلى البيت الأبيض، في إطار جولة استمرت ثلاثة أسابيع في الولايات المتحدة.

وقال الرئيس الأميركي: "العلاقات (بيننا) هي الآن أقوى من أي وقت مضى. نحن نفهم بعضنا البعض...إن صداقتنا فعلا قوية وعظيمة".

وفي اليوم ذاته رفض مجلس الشيوخ الأمريكي محاولة لوقف دعم السعودية في حربها في اليمن، لاسيما تزويد مقاتلات السعودية بالوقود وتبادل المعلومات الاستخباراتية.

في 23 مارس أعلنت الإدارة الأمريكية منح الضوء الأخضر لعقد جديد للأسلحة بقيمة 1.31 مليار دولار مع الرياض.

وفي الثاني من أبريل، قال محمد بن سلمان في مقابلة نشرت مع مجلة "ذي اتلانتيك" الأميركية، إن للإسرائيليين، على غرار الفلسطينيين، "الحق" في أن تكون لهم أرضهم، في موقف يمثل مؤشرا إضافيا على حصول تقارب بين المملكة وإسرائيل.

زيارة إلى مدريد

وسيستقبل الملك فيليبي السادس ولي العهد السعودي الخميس في مدريد حسب أجندة الأسرة المالكة الإسبانية، في زيارة تجسد العلاقات الوثيقة بين البلدين.

وحسب صحيفة "إل باييس" الإسبانية ستوقع الرياض عقدا لشراء خمس سفن حربية خلال الزيارة إلى إسبانيا بقيمة ملياري أورو، مع اتفاقات ثنائية أخرى.

والصفقة لبيع السفن الحربية التي يتم التفاوض بشأنها منذ عامين تتعرض لانتقادات شديدة من منظمات غير حكومية في إسبانيا - منها العفو الدولية واوكسفام وغرينبيس - والتي تعتبر أنه يمكن استخدامها في النزاع في اليمن حيث تشن السعودية منذ 2015 حملة عسكرية دامية.

وتقيم إسبانيا والسعودية علاقات وثيقة بدفع من الملك خوان كارلوس، والد الملك الحالي الذي حكم البلاد من 1975 إلى 2014؛ وكان صديقا للملك الراحل الملك فهد ويبقى اليوم مقربا من شقيقه الملك سلمان.