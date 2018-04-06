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كُتّاب وآراء
8 قتلى برصاص الجيش الإسرائيلي في غزة
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الجمعة، استشهاد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي، قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة، ليرتفع عدد الشهداء الذين قضوا اليوم، إلى ثمانية.
وقالت الوزارة، إن "الفلسطيني علاء الدين يحي الزاملي (17 عاما) استشهد برصاص الجيش الإسرائيلي، جنوبي قطاع غزة"، خلال مشاركته في مسيرات "العودة"، المتواصلة لليوم الثامن على التوالي، للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم التي هُجّروا منها عام 1948.
وباستشهاد الزاملي، يرتفع عدد شهداء اليوم إلى ثمانية، حيث قتلت القوات الإسرائيلية كلا من محمد سعيد موسى الحاج صالح (33 عاما)، وصدقي فرج أبو عطيوي (45 عاما)، وإبراهيم العر (20 عاما)، وحسين محمد ماضي (16 عاما).
كما استشهد مجدي رمضان شبات (38 عاما)، وأسامة خميس قديح (38 عاما)، فيما توفي ثائر محمد رابعة (30 عاماً)، متأثراً بجراح أصيب بها الجمعة الماضية (30 مارس).
وذكرت الوزارة، أن عدد الجرحى الذي أصيبوا اليوم، بالرصاص والاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، بلغ 1070 شخصاً.
وأوضحت أن الطواقم الطبية "تعاملت مع عشرات المواطنين المصابين ميدانياً، في نقاط الإسعاف المقامة قرب حدود قطاع غزة".
ويتجمّع مئات الفلسطينيين قرب السياج الحدودي الفاصل بين غزة وإسرائيل، في إطار مشاركتهم بمسيرات "العودة" السلمية، لليوم الثامن على التوالي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
فحتى الدول الأوروبية تعمل على نشر هذه الأخبار ومواكبة الأحداث هناك.
و في الأخير ندعو لإخواننا بالفرج القريب ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز القدير....