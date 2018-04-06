24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

06/04/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3707:0613:3517:0519:5621:12
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2026؟

  1. حراك الريف .. النيابة العامّة تشرب "ماء ملوثا" لطمأنة الزفزافي (5.00)

  2. المغرب يخشى "المؤامرة" في الطريق إلى تنظيم "مونديال 2026" (5.00)

  3. اتهام دركيين بـ"إفشاء أسرار والارتشاء" في مراكش (5.00)

  4. بنشمسي: المغرب لا يرد بتوضيحات دقيقة على مضامين تقارير حقوقية (5.00)

  5. جيش المملكة يرفع أهبته القتالية بمناورات بحرية مع القوات الفرنسية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | 8 قتلى برصاص الجيش الإسرائيلي في غزة

8 قتلى برصاص الجيش الإسرائيلي في غزة

8 قتلى برصاص الجيش الإسرائيلي في غزة
هسبريس - متابعة
الجمعة 06 أبريل 2018 - 19:49

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الجمعة، استشهاد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي، قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة، ليرتفع عدد الشهداء الذين قضوا اليوم، إلى ثمانية.

وقالت الوزارة، إن "الفلسطيني علاء الدين يحي الزاملي (17 عاما) استشهد برصاص الجيش الإسرائيلي، جنوبي قطاع غزة"، خلال مشاركته في مسيرات "العودة"، المتواصلة لليوم الثامن على التوالي، للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم التي هُجّروا منها عام 1948.

وباستشهاد الزاملي، يرتفع عدد شهداء اليوم إلى ثمانية، حيث قتلت القوات الإسرائيلية كلا من محمد سعيد موسى الحاج صالح (33 عاما)، وصدقي فرج أبو عطيوي (45 عاما)، وإبراهيم العر (20 عاما)، وحسين محمد ماضي (16 عاما).

كما استشهد مجدي رمضان شبات (38 عاما)، وأسامة خميس قديح (38 عاما)، فيما توفي ثائر محمد رابعة (30 عاماً)، متأثراً بجراح أصيب بها الجمعة الماضية (30 مارس).

وذكرت الوزارة، أن عدد الجرحى الذي أصيبوا اليوم، بالرصاص والاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، بلغ 1070 شخصاً.

وأوضحت أن الطواقم الطبية "تعاملت مع عشرات المواطنين المصابين ميدانياً، في نقاط الإسعاف المقامة قرب حدود قطاع غزة".

ويتجمّع مئات الفلسطينيين قرب السياج الحدودي الفاصل بين غزة وإسرائيل، في إطار مشاركتهم بمسيرات "العودة" السلمية، لليوم الثامن على التوالي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - طنجة الجمعة 06 أبريل 2018 - 20:02
ولو ماتوا ألف فلسطيني لا قوة في العالم تتحرك لأنها وجدت العرب يساعدها في قتل العرب ولكن ننتظر قوة ألله العضمى
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
2 - حلالة 59 الجمعة 06 أبريل 2018 - 20:23
حتى و لو قتلوهم ستزداد إرادتهم و إيمانهم بقضيتهم الخالدة في كل روح فلسطينية .و سيهزمون العدو الإسرائيلي في نهاية المطاف. لأن الايمان بقضية هي من شيم الشرفاء و ليس كالوضيعين الرعاع الذين يتاجرون بقضية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
3 - bouchra zaho الجمعة 06 أبريل 2018 - 20:31
إنا لله و إنا إليه راجعون. ياربي شوف من حال فلسطين و أنصفها من الصهاينة ياربي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
4 - farid الجمعة 06 أبريل 2018 - 20:32
المرجوا من إخواننا الإهتمام أكثر بموضوع الأراضي المحتلة في فلسطين ولو بالتعليق عبر الهاتف لكي لا تموت فينا روح الرجولة والعروبة اللتي لم يبقى لنا سواها...
فحتى الدول الأوروبية تعمل على نشر هذه الأخبار ومواكبة الأحداث هناك.
و في الأخير ندعو لإخواننا بالفرج القريب ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز القدير....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
5 - samir الجمعة 06 أبريل 2018 - 20:44
للاسف فلسطين باعها العرب عندما تركوا الفلسطينيين وحيدين في مواجهة الاحتلال و لكن باذن الله ستتحرر بعد ازالة هذه الانظمة القمعية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.