محكمة ترفض طعنا جديدا لرئيس برازيلي سابق

هسبريس - إفي

رفض قاضي محكمة العدل العليا فليكس فيشر اليوم طعنا جديدا قدمه دفاع الرئيس البرازيلي السابق لولا دا سيلفا لمحاولة تفادي سجنه المقرر اليوم، لكن ينظر في عشرات الطعون المماثلة بينها واحد قدمه دفاع الرئيس الأسبق.

وذكرت مصادر قضائية لوكالة (إفي) أن الطعن مماثل لآخر قدم منذ نحو شهر أمام نفس المحكمة التي رفضته حينها بالإجماع ومحاولة أخرى في المحكمة العليا رفضتها بتصويت ستة لصالحه مقابل رفض خمسة الأربعاء.

وقدم دفاع لولا دا سيلفا وعدة منظمات من المجتمع المدني عشرات الطعون في الساعات الأخيرة والتي لم يقرر القاضي فيشر بشأنها.

ولم يحدد لولا دا سيلفا بعد اذا ما كان مستعدا لتسليم نفسه او سيقاوم الاعتقال كما أكدت عدة مصادر من حزب العمال.

وأدين الرئيس الأسبق (2003-2010) في 24 من يناير الماضي بالسجن 12 عاما من المحكمة الاتحادية في جرائم فساد وغسيل اموال على صلة بفضيحة اكتشفت في شركة "بتروبراس" الوطنية للنفط، وذلك عبر حصوله على شقة فخمة في منتجع بساو باولو مهداة من شركة بناء مقابل امتيازات لها في مناقصات عامة تابعة لعملاق النفط البرازيلي.

ونفى دفاع لولا جميع تلك التهم وأكد أن موكله يتعرض لـ"اضطهاد سياسي" يحاول منعه من الترشح مجددا للانتخابات الرئاسية، التي ستجرى في أكتوبر المقبل.