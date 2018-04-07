مانحون يدعمون إصلاحات لبنان بـ11 مليار دولار

هسبريس - متابعة

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن حصول مؤتمر المانحين للبنان، الجمعة، على التزامات من المجتمع الدولي بأكثر من 11 مليار دولار لتمويل مشروعات استثمارية في البلد العربي.

وأوضح ماكرون في ختام القمة، التي حشدت 37 دولة و15 منظمة دولية، أن المساعدات تمثل دعما كبيرا للإصلاحات الهيكلية التي تجريها الحكومة اللبنانية، مؤكدا أن "لبنان اتخذ طريقا فريدا في المنطقة. طريق الاستقرار وتعزيز الدولة واجراء انتخابات متعددة. انه مثال على من يساعد في استقرار المنطقة".

وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن لبنان يعاني من جروح المنطقة بأسرها وخاصة النزاع السوري الذي ألزمه باستضافة مليون لاجئ، ما أسفر عن وجود ثلاثة ملايين فقير.

وانتقد ماكرون نظام الرئيس السوري بشار الأسد التي تسفر هجماته عن مزيد من الدمار والنازحين، مبرزا مثال لبنان الذي "دافع عن التنوع" والذي يتمثل في الانتخابات التشريعية المقررة في السادس من ماي المقبل والتي تعد الأولى منذ تسعة أعوام.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري عن امتنانه "لاستثمار المجتمع الدولي في استقرار" بلاده.

وأكد الحريري أن لبنان وقع معاهدة جديدة مع المجتمع الدولي للحفاظ على استقراره وحمايه نموذجه في السلام والتعايش في منطقة تشهد نزاعات، مبرزا أن الائتمانات والتبرعات ستساهم في دفع النمو وتوفير الوظائف ومنح الاستقرار للاقتصاد اللبناني.