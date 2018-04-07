24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

07/04/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3607:0413:3517:0519:5621:13
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2026؟

  1. اتهام دركيين بـ"إفشاء أسرار والارتشاء" في مراكش (5.00)

  2. بنشمسي: المغرب لا يرد بتوضيحات دقيقة على مضامين تقارير حقوقية (5.00)

  3. جيش المملكة يرفع أهبته القتالية بمناورات بحرية مع القوات الفرنسية (5.00)

  4. سفير بريطانيا والمطبخ المغربي (5.00)

  5. والدة رونالدو تروج رقميا للكسكس المغربي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | مانحون يدعمون إصلاحات لبنان بـ11 مليار دولار

مانحون يدعمون إصلاحات لبنان بـ11 مليار دولار

مانحون يدعمون إصلاحات لبنان بـ11 مليار دولار
هسبريس - متابعة
السبت 07 أبريل 2018 - 03:04

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن حصول مؤتمر المانحين للبنان، الجمعة، على التزامات من المجتمع الدولي بأكثر من 11 مليار دولار لتمويل مشروعات استثمارية في البلد العربي.

وأوضح ماكرون في ختام القمة، التي حشدت 37 دولة و15 منظمة دولية، أن المساعدات تمثل دعما كبيرا للإصلاحات الهيكلية التي تجريها الحكومة اللبنانية، مؤكدا أن "لبنان اتخذ طريقا فريدا في المنطقة. طريق الاستقرار وتعزيز الدولة واجراء انتخابات متعددة. انه مثال على من يساعد في استقرار المنطقة".

وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن لبنان يعاني من جروح المنطقة بأسرها وخاصة النزاع السوري الذي ألزمه باستضافة مليون لاجئ، ما أسفر عن وجود ثلاثة ملايين فقير.

وانتقد ماكرون نظام الرئيس السوري بشار الأسد التي تسفر هجماته عن مزيد من الدمار والنازحين، مبرزا مثال لبنان الذي "دافع عن التنوع" والذي يتمثل في الانتخابات التشريعية المقررة في السادس من ماي المقبل والتي تعد الأولى منذ تسعة أعوام.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري عن امتنانه "لاستثمار المجتمع الدولي في استقرار" بلاده.

وأكد الحريري أن لبنان وقع معاهدة جديدة مع المجتمع الدولي للحفاظ على استقراره وحمايه نموذجه في السلام والتعايش في منطقة تشهد نزاعات، مبرزا أن الائتمانات والتبرعات ستساهم في دفع النمو وتوفير الوظائف ومنح الاستقرار للاقتصاد اللبناني.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.