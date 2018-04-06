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كُتّاب وآراء
اليسار البرازيلي يتظاهر ضد سجن لولا دا سيلفا
دعت منظمات اجتماعية ونقابية وسياسية من اليسار إلى احتجاجات في البرازيل ضد حكم السجن الصادر بحق الرئيس البرازيلي الأسبق لولا دا سيلفا زعيم حزب العمال.
ولم تحظ الدعوات بمتابعة شديدة، لكن يتوقع تنظيم احتجاجات حاشدة في الساعات المقبلة في المدن الكبرى وخاصة في ساو باولو وريو دي جانيرو.
وشهدت عدد من المدن في البلاد قطعا للطرق وأطلق النار على سيدة تبلغ من العمر 35 عاما في مدينة بارائيبا التي تعد إحدى أفقر الولايات البرازيلية حيث يتمتع الرئيس الأسبق بشعبية كبيرة.
كما تظاهر بعض معارضي لولا دا سيلفا مرتدين قمصان تحمل اسم القاضي مورو، الذي يشرف على القضية.
وقال ماكس كروزيل جونيور (35 عاما) في كوريتيبا إن لولا "دمر البلاد وأتوقع سجنه. قضى على البلاد".
بينما قال اندرسون لايتهاردت وهو شاب (23 عاما) كان يرتدي قميصا يحمل صورة زعيم اليمين المتطرف في البرازيل "إنني هنا لدعم عمل الشرطة الاتحادية وسجن الرئيس الأسبق. يجب أن يدفع ثمن الجرائم التي ارتكبها".
ورفض قاضي محكمة العدل العليا فليكس فيشر اليوم طعنا جديدا قدمه دفاع لولا دا سيلفا لمحاولة تفادي سجنه المقرر الجمعة، لكن ينظر في عشرات الطعون المماثلة بينها واحد قدمه دفاع الرئيس الأسبق.
وأدين الرئيس الأسبق (2003-2010) في 24 من يناير بالسجن 12 عاما من المحكمة الاتحادية في جرائم فساد وغسيل اموال على صلة بفضيحة اكتشفت في شركة "بتروبراس" الوطنية للنفط، وذلك عبر حصوله على شقة فخمة في منتجع بساو باولو مهداة من شركة بناء مقابل امتيازات لها في مناقصات عامة تابعة لعملاق النفط البرازيلي.
ونفى دفاع لولا جميع تلك التهم وأكد أن موكله يتعرض لـ"اضطهاد سياسي" يحاول منعه من الترشح مجددا للانتخابات الرئاسية، التي ستجرى في أكتوبر.