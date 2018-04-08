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الرئيسية | خارج الحدود | بكين تصلح ترجمات من الصينية إلى الإنجليزية

بكين تصلح ترجمات من الصينية إلى الإنجليزية

بكين تصلح ترجمات من الصينية إلى الإنجليزية
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 08 أبريل 2018 - 00:49

بدأت مدينة بكين حملة ضد الترجمات الخاطئة من لغة الماندارين الصينية إلى الإنجليزية، التي تظهر على اللافتات والملصقات وقوائم الطعام، والتي تعرف أيضا بـ"Chinglish" ولم تتمكن السلطات من القضاء عليها رغم العديد من المبادرات التي أطلقت في الماضي.

وأعلن مكتب الشؤون الخارجية بالعاصمة الصينية عن حملته التي ستكون موجهة بشكل خاص لكل المناطق التي يوجد بها كثافة عالية من الجنسيات المتعددة، مثل مركز التجارة العالمي والمركز المالي العالمي في شرق وغرب المدينة، على الترتيب.

ومن أجل هذه الحملة، طُلب من متطوعين مراجعة اللافتات المكتوبة بالإنجليزية في هذه المواقع، بحثا عن الأخطاء في الكلمات أو العبارات، وهو أمر يمكن أن يشارك فيه أيضا المواطنون والصحافة، وفقا لما جاء في بيان صدر عن بلدية المدينة.

وتهدف الحملة لتحسين صورة بكين قبل دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقررة في 2022. وكانت مبادرة أخرى مشابهه قد أطلقت منذ أكثر من عقد وكانت في إطار الإعدادات لأوليمبياد 2008.

يشار إلى أن السائحين الأجانب كثيرا ما يجدون هذه الأخطاء في الترجمة مصدر للسخرية ويلتقطون أحيانا الصور إلى جانبها. ومن بين الأمثلة على هذه الظاهرة، تبرز لافتة "حديقة الأقليات العرقية"، المخصصة لتقاليد الشعوب المختلفة التي تعيش في البلد الآسيوي، حيث تُرجم اسمها للإنجليزية "Racist Park" بمعنى الحديقة العنصرية، بعد أن استخدم المترجم بشكل خاطىء كلمة "Racist" (عنصري) بدلا من "Race" (عرق).

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