الجيش يقتل 14 سجينا في محاولة هرب فاشلة بمالي

هسبريس ـ مُتابعة

قتلت القوات المسلحة في مالي 14 سجينا أثناء محاولة هروب الفاشلة.

واكتفى الجيش المالي بالإشارة إلى أن الأشخاص الـ14 لقوا حتفهم في "محاولة هروب" من سجن بلدة دياورة، وسط البلاد، دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل، موضحا أنه تم فتح تحقيق في الحادث.

والضحايا هم "جهاديون مفترضون" اعتقلهم الجيش المالي في عمليات مختلفة، بينما كانت منظمة العفو الدولية قد أصدرت بيانا اتهمت فيه القوات المسلحة المالية بـ"تنفيذ عمليات إعدام خارج نطاق القضاء، واعتقالات عشوائية، فضلا عن ارتكاب انتهاكات ضد المدنيين بحجة مكافحة الإرهاب".