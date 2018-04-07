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كُتّاب وآراء
لندن تنشر 300 شرطي إضافي ضد جرائم العنف
أعلنت شرطة لندن عن نشر 300 شرطي إضافي بعدة مناطق في المدينة، خلال عطلة نهاية الأسبوع، نظرا لارتفاع معدل الجرائم المرتكبة بالأسلحة النارية والبيضاء.
فقد قتل ستة أشخاص في حوادث إطلاق نار أو طعن بآخر أسبوع في العاصمة البريطانية، ومنذ مطلع هذا العام وقعت 55 جريمة قتل، أي نحو نصف العدد المسجل خلال 2017 بأسره والبالغ 116.
ودافعت رئيسة المجلس الوطني لرؤساء الشرطة البريطانية الجديدة، سارا ثورنتون، عن ضرورة عودة رجال الأمن لاستخدام سلطاتهم لاحتجاز وتفتيش الأشخاص في الأحياء التي تعاني من العنف، وذلك في مقال نشرته صحيفة "ديلي تيليغراف".
وأعلنت الشرطة عن اعتقال ثلاثة قاصرين، تتراوح أعمارهم بين 16 و13 عاما، على صلة بحادث طعن تعرض له مراهق آخر (13 عاما) مساء الخميس الماضي، حين وقعت في لندن ستة حوادث مماثلة.
كما ألقي القبض على رجل عمره 30 عاما بتهمة التورط في قتل مراهق (17 عاما) بسلاح ناري، ضمن جريمة تمت يوم الاثنين الماضي، في حي توتنهام.