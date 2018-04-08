شرطة اليابان تحقق مع رجل حبس ابنه 25 عاما

هسبريس ـ مُتابعة

تحقق الشرطة اليابانية مع رجل يشتبه في أنه أبقى على ابنه، الذي يعاني من مرض عقلي، محبوسا داخل قفص لأكثر من 25 عاما، حسب ما أفادت وكالة الأنباء المحلية "كيودو".

وأوضحت مصادر مطلعة على التحقيقات أن الرجل، عمره 70 عاما، اعترف بأنه حبس ابنه، الذي يزيد عمره الآن عن 40 عاما، داخل قفص من الخشب منذ أن كان في الـ16 من عمره، بحجة أن "سلوكه عنيف".

وكان القفص موجودا في مكان قرب منزل الرجل، بمنطقة ساندا في مقاطعة هيودو غرب اليابان، وتخطط الشرطة، التي عثرت على الابن في حالة صحية جيدة على الرغم من صغر حجم القفص، توجيه تهمة الحبس بشكل غير مشروع للأب.

كشف الرجل عن حبسه لابنه والسماح له بالاستحمام كل بضعة أيام، وفقا لموظف ببلدية ساندا قام بزيارة منزل الأسرة خلال شهر يناير الماضي.