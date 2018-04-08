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الرئيسية | خارج الحدود | جيش باكستان يتطلع إلى استخدام دبابات روسية

جيش باكستان يتطلع إلى استخدام دبابات روسية

جيش باكستان يتطلع إلى استخدام دبابات روسية
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 08 أبريل 2018 - 01:28

كشف وزير الدفاع الباكستاني، خرم دستجير، عن تطلع بلاده للحصول على دبابات "تي-90".

واكد وزير الدفاع الباكستاني، في تصريح لوكالة "سبوتنيك، اهتمام بلاده بدبابات "تي-90" بالذات، مشيرا إلى رغبة باكستان في توقيع اتفاقية طويلة الأمد للحصول عليها.

كانت باكستان أعلنت، في وقت سابق، نيتها زيادة التعاون التسليحي مع روسيا، مشيرة إلى أنها تتطلع إلى استيراد شتى أنواع السلاح والعتاد العسكري من موسكو.

ووقعت باكستان وروسيا اتفاقية التعاون الدفاعي، في نونبر عام 2014 ،أثناء قيام وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو بزيارة إلى العاصمة الباكستانية؛ بينما تسلمتدفعة من مروحيات "مي-35" القتالية من روسيا.

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