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كُتّاب وآراء
إيطاليا تؤهّل قاصرا نشر "دعاية داعش" على النت
ذكرت الشرطة الايطالية أنه تم تحديد هوية قاصر، من أصل جزائري، دأب على نشر دعاية لتنظيم "داعش" على شبكات التواصل الاجتماعي، وضمه إلى برنامج لاعادة التأهيل.
وأضافت إن المشتبه به كان يتعامل مع مجموعة خاصة في خدمة الرسائل النصية على موقع "تيليغرام" وغير ذلك من القنوات الدعائية المختلفة الاخرى المتعلقة بالجماعة الارهابية.
وقام القاصر بترجمة الموادمن اللغة العربية إلى اللغة الايطالية، وكانت موجهة إلى "الذئاب المنفردة"، وكانت واحدة من الدردشات التي بدأها تتعامل مع أحزمة ناسفة.
وكما هو معتاد بالنسبة للمجرمين القصر، لم يتم اعتقال ذي الأصل الجزائري ، وجرت إحالته على إحدى محاكم الاحداث، واتهم بالتحريض على ارتكاب عمليات ارهابية.
وأمر القضاة باستخدام برنامج لاعادة تأهيل المشتبه به القاصر، مطالبين أحد الائمة بتعليمه مبادئ الإسلام السمح ، حسب وكالة الانباء الايطالية "أنسا".