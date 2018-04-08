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كُتّاب وآراء
ترامب يرفض "اتهامات فساد" ضد عضو في إدارته
ربما يكون سكوت بروت، رئيس وكالة حماية البيئة الامريكية العضو المقبل في إدارة الرئيس الامريكي، دونالد ترامب، الذي سيتم إقالته، طبقا لروايات وسائل التواصل الامريكي، في إشارة إلى سلسلة من المزاعم ضده في السنوات الاخيرة.
وتم توجيه اتهامات لسكوت بروت بقبول سكن منخفض السعر في واشنطن من زوجة عضو بمجموعة ضغط لصناعة الطاقة، وإنفاق أكثر من مئة ألف دولار على رحلات طيران عارض، وسفر جوي تجاري من الدرجة الاولى.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن جون كيلي، كبير موظفي البيت الابيض، أوصى بإقالة سكوت بسبب تلك المزاعم. غير أن الصحيفة ذكرت أن ترامب يعرب عن إعجابه بسكوت بروت.
وفي تغريدة لترامب انتقد التقارير السلبية من قبل ما وصفها بـ"وسائل الاعلام الاخبارية المزيفة"، قائلا إن "بروت يقوم بوظيفة عظيمة، لكنه تحت الحصار بشكل كامل".
وتشمل مزاعم أخرى ضد بروت ما تردد من تهميشه وتخفيض درجات مسؤولي وكالة حماية البيئة، الذين شككوا في إنفاقه وتأمين زيادات كبيرة في راتبي اثنين من مساعديه، على الرغم من اعتراضات البيت الابيض.