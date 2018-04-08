سلطات ايران تعتقل 483 أجنبيا عبروا حدود البلاد

هسبريس ـ مُتابعة

أعلن قائد فوج الحدود في سراوان، جنوب شرق محافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية، على حدود باكستان، عن اعتقال 483 شخصا من الأجانب الذين تسللوا إلى داخل البلاد الفارسية.

وأوضح العقيد علي اكبر نواب زاده أن ""هؤلاء الاشخاص دخلوا الي البلاد بصورة غير شرعية، حيث قامت قوات حرس الحدود باعتقالهم"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

جدير بالذكر ان مسؤولي الحدود من إيران وباكستان عقدوا لقاء، في شهر يناير الماضي بمنطقة تفتان الحدودية، أكدا خلاله ضرورة تعزيز التعاون المشترك بهدف التصدي لتحركات العناصر الإرهابية ومكافحة تهريب المخدرات والبشر.