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كُتّاب وآراء
زعيم الكتلان يدعو راخوي إلى "احترام الديمقراطية"
حث رئيس كتالونيا السابق كارلس بوجديمونت ، في مؤتمر صحفي ببرلين اليوم السبت، الحكومة المركزية الإسبانية، التي يرأسها ماريانو راخوي، على "احترام الديمقراطية والاتفاقيات الدولية والإذعان لقرارات الأمم المتحدة بإطلاق سراح السجناء السياسيين"، وذلك بعد يوم من الإفراج عنه من سجن ألماني.
ودعا بوجديمونت إلى "إجراء مفاوضات على أساس الاحترام المتبادل"، في إشارة إلى محاولة كتالونيا الانفصال عن السيادة الإسبانية، وهو ما أدى إلى اتخاذ حكومة مدريد إجراءات صارمة، والسعي إلى العودة القسرية له بعد فراره من البلاد.
وأضاف زعيم الكتلان أنه يعتزم البقاء في ألمانيا حتى تنظر المحاكم في مطالب إسبانيا بتسليمه إلى إسبانيا. وبعد انتهاء هذه العملية قال إنه يعتزم العودة إلى بلجيكا و"استئناف أنشطته من المنفى".