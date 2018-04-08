حركة "5 نجوم" تخطب ود الديمقراطيين بإيطاليا

هسبريس ـ مُتابعة

تحدث رئيس حزب حركة خمس نجوم عن احتمال عقد اتفاق ائتلاف حكومي مع تيار يسار الوسط، وهو أحدث منعطف في الأزمة السياسية الإيطالية.

وفاز حزب حركة خمس نجوم وتكتل محافظ بقيادة حزب الرابطة اليميني المتطرف بأغلب الأصوات في انتخابات الرابع من مارس الماضي، ولكن أيا من الجانبين لم يحقق أغلبية برلمانية، ما لم يدع أي طريقة واضحة لتشكيل حكومة جديدة.

وقال لويجي دي مايو، رئيس حركة خمس نجوم، لصحيفة لاريبوبليكا: "أعتقد أنه قد يكون هناك نقاط اتفاق أكثر مما يعتقد المرء"، مشيرا إلى الحزب الديمقراطي الذي كان حتى فترة قريبة خصما رئيسيا لحزبه.

وأضاف: "أعتقد أن حس المسؤولية الآن تجاه البلاد يجب أن يجبرنا جميعا، دون استثناء ، على وضع الخلافات وراء ظهورنا".

ورفض الرئيس المؤقت للحزب الديمقراطي موريزيو مارتينا، الذي وصفه دي مايو بأنه "شخص يمكنك التحدث معه"، الاقتراح قائلا إن حزبه سيكون "مخلصا ومتمسكا بقرار البقاء في المعارضة".

غير أن وزير الثقافة المنتهية ولايته، رئيس الحزب الديمقراطي السابق داريو فرانشيشيني، كان أكثر صراحة حين كتب على تويتر أن الحزب بحاجة إلى "التأمل في الأنباء السياسية التي قدمها دي مايو في الحوار مع الصحيفة".

وجاءت تصريحات رئيس حركة خمس نجوم بعدما عرض رئيس حزب الرابطة، ماتيو سالفيني، أن يحكم مع حركة خمس نجوم شريطة أن يكون حليف الرابطة حزب "فورزا إيطاليا"، بقيادة رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلسكوني، ضمن الاتفاق، وهو ما رفضه دي مايو.

وفي حوار مع صحيفة لاريبوبليكا قال دي مايو إن "سالفيني اختار استعادة الماضي بدلا من الثورة، لأن برلسكوني يمثل الماضي .. ونحن لسنا راغبين في أن نظل عالقين أو في النظر إلى الماضي، نحن نريد المستقبل".

وفي منشور على موقع فيسبوك قال سالفيني "يا إلهي" حيال احتمال تشكيل حكومة بقيادة حركة خمس نجوم والحزب الديمقراطي، وقال إن "البديل الوحيد لما اقترحه هو انتخابات جديدة سنفوز فيها جميعا بسهولة". غير أن استطلاعات الرأي تقول إن هناك خطرا مرتفعا بأن تتمخض الانتخابات الجديدة عن نتيجة مماثلة لما اسفرت عنه انتخابات الرابع من الشهر الماضي.

وفاز ائتلاف الرابطة الشهر الماضي بـ37 بالمئة من الأصوات مقابل 32 بالمئة لحركة خمس نجوم وأقل من 19 بالمئة للحزب الديمقراطي. بينما ترأس الرئيس سيرجيو ماتاريلا جولة أولى من محادثات غير شاملة مع القادة السياسيين. وحدد ماتاريلا إجراء المزيد من المحادثات الأسبوع المقبل، وحث الأحزاب على إبداء قدر أكبر من المرونة.