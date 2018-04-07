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الرئيسية | خارج الحدود | دير شبيغل: أموال مقابل تأشيرات في سفارات ألمانية

دير شبيغل: أموال مقابل تأشيرات في سفارات ألمانية

دير شبيغل: أموال مقابل تأشيرات في سفارات ألمانية
هسبريس - د.ب.أ
السبت 07 أبريل 2018 - 15:45

يجري الادعاء العام في برلين تحقيقات على خلفية الاشتباه في بيع تأشيرات في سفارات ألمانية عبر العالم.

وذكرت مجلة "دير شبيغل" الألمانية، اليوم السبت استنادا إلى بيانات المتحدث باسم الادعاء العام مارتن شتلتنر، أن هناك اشتباها في تلقي موظفين محليين، في السفارة الألمانية بطهران، رشاوى من رجل يقوم بإعادة بيع تأشيرات لمواطنين إيرانيين مقابل مبالغ تتراوح بين 5 آلاف و 10 آلاف يورو.

ورفضت الخارجية الألمانية التعليق على تقرير المجلة، مشيرة في ذلك إلى سير التحقيقات، بينما السفارة الألمانية في بيروت شهدت اشتباها في أن موظفا محليا واحدا على الأقل يتلقى أموالا من طالبي التأشيرات مقابل التوسط في تحديد مواعيد خلال فترة زمنية قصيرة.

وبحسب تقرير المجلة فإن الادعاء العام الألماني يحقق في 21 واقعة تم خلالها تحصيل مبالغ وصلت قيمتها إلى 5 آلاف يورو. كما يجري القسم المختص بجرائم الفساد في الادعاء العام ببرلين تحقيقات ضد ألمانية وسوري بالسفارة الألمانية في أنقرة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - مغربي الماني السبت 07 أبريل 2018 - 16:13
لقد مرت فترة الهجرة الذهبية في الثمانينات و التسعينات، اما حاليا فالواحد مضارب غير مع الكرا و الفواتير و الاكل، ربما المغرب سيصبح احسن من اوربا في المستقبل القريب.
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2 - Younes-Painter السبت 07 أبريل 2018 - 16:21
هاد شي عادي و جاري به العمل. هنا في المغرب كلشي تيباع و يتشرى خاص غير الثمن. كانو في الاول طلبات الفيزا كاتمشي ديريكت عند القنصليات و السفارات اما دابا عاقو و فاقو ان الموظفين هناك كانو يعطون الفيزات للاحباب و الاصدقاء و لمن يدفع حلاوة. قبل ان يتم تشكيل مكاتب مناولة لدراسة ملفات الطلبات
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