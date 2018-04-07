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كُتّاب وآراء
دير شبيغل: أموال مقابل تأشيرات في سفارات ألمانية
يجري الادعاء العام في برلين تحقيقات على خلفية الاشتباه في بيع تأشيرات في سفارات ألمانية عبر العالم.
وذكرت مجلة "دير شبيغل" الألمانية، اليوم السبت استنادا إلى بيانات المتحدث باسم الادعاء العام مارتن شتلتنر، أن هناك اشتباها في تلقي موظفين محليين، في السفارة الألمانية بطهران، رشاوى من رجل يقوم بإعادة بيع تأشيرات لمواطنين إيرانيين مقابل مبالغ تتراوح بين 5 آلاف و 10 آلاف يورو.
ورفضت الخارجية الألمانية التعليق على تقرير المجلة، مشيرة في ذلك إلى سير التحقيقات، بينما السفارة الألمانية في بيروت شهدت اشتباها في أن موظفا محليا واحدا على الأقل يتلقى أموالا من طالبي التأشيرات مقابل التوسط في تحديد مواعيد خلال فترة زمنية قصيرة.
وبحسب تقرير المجلة فإن الادعاء العام الألماني يحقق في 21 واقعة تم خلالها تحصيل مبالغ وصلت قيمتها إلى 5 آلاف يورو. كما يجري القسم المختص بجرائم الفساد في الادعاء العام ببرلين تحقيقات ضد ألمانية وسوري بالسفارة الألمانية في أنقرة.