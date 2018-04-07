24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

07/04/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3607:0413:3517:0519:5621:13
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2026؟

  1. خطر الفواكه الصيفية (5.00)

  2. حملة وطنية تراهن على نموذج جديد لتدبير النفايات المنزلية (5.00)

  3. يا طِيرْ لْجْبال، يا السَّاكَنْ عَاليِ (5.00)

  4. جيش المملكة يرفع أهبته القتالية بمناورات بحرية مع القوات الفرنسية (5.00)

  5. سفير بريطانيا والمطبخ المغربي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | دهس بسيارة يسقط قتلى في مدينة مونستر الألمانية

دهس بسيارة يسقط قتلى في مدينة مونستر الألمانية

دهس بسيارة يسقط قتلى في مدينة مونستر الألمانية
هسبريس من الرباط
السبت 07 أبريل 2018 - 15:53

قالت وكالة الأنباء الألمانية إن قتلى سقطوا ضحية لسيارة دهستهم غرب البلاد، اليوم السبت.

وزاد المصدر: "وقع العديد من القتلى جراء دهس سيارة تجمعا لأشخاص في مدينة مونستر،وذلك وفقا لما صرحت به دوائر جنائية لوكالة الأنباء الألمانية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - saber السبت 07 أبريل 2018 - 16:20
والآن هل عرفتم يا شيوخ لماذا يترك الناس دين الإسلام؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-6
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.