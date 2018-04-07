دهس بسيارة يسقط قتلى في مدينة مونستر الألمانية

هسبريس من الرباط

قالت وكالة الأنباء الألمانية إن قتلى سقطوا ضحية لسيارة دهستهم غرب البلاد، اليوم السبت.

وزاد المصدر: "وقع العديد من القتلى جراء دهس سيارة تجمعا لأشخاص في مدينة مونستر،وذلك وفقا لما صرحت به دوائر جنائية لوكالة الأنباء الألمانية".