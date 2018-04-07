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دهس بسيارة يسقط قتلى في مدينة مونستر الألمانية
السبت 07 أبريل 2018 - 15:53
قالت وكالة الأنباء الألمانية إن قتلى سقطوا ضحية لسيارة دهستهم غرب البلاد، اليوم السبت.
وزاد المصدر: "وقع العديد من القتلى جراء دهس سيارة تجمعا لأشخاص في مدينة مونستر،وذلك وفقا لما صرحت به دوائر جنائية لوكالة الأنباء الألمانية".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - saber السبت 07 أبريل 2018 - 16:20
والآن هل عرفتم يا شيوخ لماذا يترك الناس دين الإسلام؟
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