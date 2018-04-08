اعتقالات تطال موردي أدوية مزورة إلى موريتانيا

هسبريس ـ مُتابعة

نفذت مصالح الأمن ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ حملة اعتقالات طالت عددا ﻣﻦ موردي الأدوية والعاملين في ﻣجال ﺍﻟصيدلة، ﻭﺫﻟﻚ على خلفية ترويج أدوية مزورة.

وذكرت مصادر إعلامية موريتانية أن هذه ﺍﻟحملة، التي نفذت بطلب من الشرطة الجنائية الدولية، أسفرت عن حجز ﻛﻤﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺰﻭﺭﺓ داخل ﻣﺨﺎﺯن الموقوفين، البالغ عددهم سبعة أشخاص، والذين جرى إيداعهم بمفوضية ﺷﺮﻃﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺛﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ بنواكشوط.

وأوضحت أن الأنتربول وضعت رهن إشارة مصالح الأمن الموريتانية تسجيلات قال إنها تدين مجموعة من الموردين أدخلوا عينات مزورة من الأدوية إلى البلاد، مذكرة بأن لجنة تفتيش، تضم ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ، ﻛﺎﻧﺖ قد ﺑﺪﺃﺕ ﻋﻤﻠﻬﺎ بحثا ﻋﻦ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺰﻭﺭﺓ.

وأضافت المصادر نفسها أن التعميم الذي وزعته وزارة الصحة الموريتانية، ويقضي بسحب أربعة أنواع من الأدوية مصنعة من طرف مختبرات أوروبية وآسيوية، جاء بناء على معلومات صادرة عن الأنتربول، مشيرة إلى أن الحملة أسفرت عن إغلاق صيدليتين في نواكشوط.

وكان تقرير رسمي أعدته لجنة مكلفة من وزارة الصحة في موريتانيا، في أكتوبر الماضي، قد كشف عن تزايد تهريب الأدوية المزورة وانتشارها على نطاق واسع، مما أدى لتحويل البلاد إلى "منصة لتوزيع هذه الأدوية بالمنطقة"، مؤكدا أنه يتم سنويا "تسويق عشرات الأطنان من الأدوية المزورة"