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الرئيسية | خارج الحدود | السعودية تختتم مناورة عسكرية بالذخيرة الحية

السعودية تختتم مناورة عسكرية بالذخيرة الحية

السعودية تختتم مناورة عسكرية بالذخيرة الحية
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 07 أبريل 2018 - 20:21

اختتمت السعودية المرحلة الثانية من مناورات "درع الخليج المشترك 1" في المنطقة الشرقية، بمشاركة قوات عسكرية من 24 دولة، بهدف تعزيز الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وإظهار قوة التخطيط العسكري.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" الرسمية أن هذه المناوارات تعد التدريب العسكري الأضخم في المنطقة على الإطلاق، سواء من ناحية عدد القوات المشاركة، أو نوعية الأسلحة المستخدمة، والخطط العسكرية المنفذة.

وأوضحت أن هذه المناورات تهدف إلى "تعزيز الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، وإظهار قوة التخطيط العسكري السعودي، والقدرة الفائقة على إدارة العمليات الحربية، واستخدام أحدث تقنيات التسليح".

وشملت المناورات بالذخيرة الحيـة تطهير منشأة من ضربة كيماوية، وضرب منصات صواريخ للقوات الجوية، وعمليات السفن البحرية، و الدفاع الساحلي، وعمليات اقتحام وتطهير قرى للقوات الخاصة، وإسناد لقوات سطحية.

وكان عشرات الآلاف من الجنود قد وصلوا إلى السعودية، بدءً من 19 مارس الماضي، للانضمام للتدريب العسكري الضخم منقولين عبر طائرات عملاقة استخدمت لنقل الجنود والضباط والمعدات والعتاد.

وجرت المرحلة الأولى من هذه المناورات، عام 2016، في مياه الخليج وبحر عمان ومضيق هرمز، حيث يمر 20% من النفط العالمي والذي تتشاركه السعودية وإيران، اللتين تربطهما علاقات متوترة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - algerien السبت 07 أبريل 2018 - 20:34
المناورات لا تجرى و الدولة في حالة حرب . المناورات تجرى لتمثيل الحرب في غياب حرب حقيقية اما و الحرب قائمة في اليمن فللسعودية ميدان حرب حقيقي للتدريب . غريبة
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2
2 - راس الكورة السبت 07 أبريل 2018 - 20:43
غريب أمر البشر! على كوكب واحد يعيشون وبنفس الأوكسجين يتنفسون، وبدل أن يتضامنوا من أجل البقاء، يتحاربون من أجل الفناء!
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4
3 - أمين alemana السبت 07 أبريل 2018 - 20:52
ومع كل هدا لم ينتصرو على الحوثيين .....في الحرب ضضهم ولكم واسع نضر
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