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كُتّاب وآراء
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سائق سيارة ينتحر بالرصاص بعد إسقاط قتلى ألمان
السبت 07 أبريل 2018 - 16:32
اعلنت الشرطة الالمانية لوكالة "فرانس بريس" انتحار سائق عربة دهست حشدا، اليوم السبت، في مونستر شمال غرب البلاد، ما اسفر عن مقتل وجرح عدة اشخاص.
وقال متحدث باسم الشرطة إن "السائق قتل نفسه باطلاق رصاصة"، مضيفا أن "نحو 30 شخصا اصيبوا بجروح"، فيما تشير وسائل الاعلام الالمانية الى ان "الأمر يتصل باعتداء إرهابي".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - أستاذ الإجتماعيات السبت 07 أبريل 2018 - 17:08
إنا المودة الجديدة في إرهاب أعداء الإنسانية و الإختلاف، الدهس عوض
التفجير !!!
مودة يتبعها حثالة البشر من الملتحين و المنقبات، حيث الجهل و الهمجية
و الكراهية في عقول و قلوب فارغة مظلمة، أعداء الجمال و المعرفة و الإبداع
و كل ما هو راقي و حضاري، بل وصل بهم الجنون و التخلف إلى معاداة الجسد !!!
هؤلاء لا مكان لهم بين شعوب متحضرة تحترم الإنسان عقلا و روحا و جسدا،
لا مكان لهم في دول القانون فيها فوق الأديان.
التفجير !!!
مودة يتبعها حثالة البشر من الملتحين و المنقبات، حيث الجهل و الهمجية
و الكراهية في عقول و قلوب فارغة مظلمة، أعداء الجمال و المعرفة و الإبداع
و كل ما هو راقي و حضاري، بل وصل بهم الجنون و التخلف إلى معاداة الجسد !!!
هؤلاء لا مكان لهم بين شعوب متحضرة تحترم الإنسان عقلا و روحا و جسدا،
لا مكان لهم في دول القانون فيها فوق الأديان.
تعليق غير لائق
-33
2 - مغربي الماني السبت 07 أبريل 2018 - 17:36
بعض المعلقين اصبحوا اذكى من السلطات الامنية الالمانية و جهاز مخابراتها، و بسرعة اتهم الاسلام و المسلمين بالعملية، وكالعادة فالمنهزمون نفسيا وحضاريا يستلون سيوف التحقير والتشهير بكل ما هو اسلامي كلما سنحت لهم فرصة تقيء ما يفيض على صدورهم من سم أسود زعاف والترويج لفكر هجين مسخ ظنا منهم اه الاسلام وما هو به إن هو إلا خليط من ازمات نفسية يعانونها جراء استحواذ ماكنة ’’الغرب’’ الاعلامية على عقولهم التي يظنونها حرة وما هي كذلك.، ماذا لو كان الفاعل منهم و قد انتحر، أليس دائما مجرموهم مريضون نفسيا، للاسف لقد تكاثرت جدا مثل هذه الكائنات الذكية و العبقرية التي تفتي في كل شيء و نسوا أنفسهم.
3 - النرويجي الأسمر السبت 07 أبريل 2018 - 17:54
أتفق تمام الإتفاق مع صاحب التعليق الأول : أستاذ الإجتماعيات.
لا مكان في أوروبا لجهلاء يفهمون الدين بشكل خاطئ و يعتقدون أنهم يملكون الحقيقة المطلقة، و أن نهجهم في الدين هو الصحيح و أن غيرهم سواء من المسلمين أو أتباع الديانات الأخرى كفار يعيشون في ضلال مبين !!!
حثالة من البشر يعتقدون أنهم سيضمنون الجنة بقتل الغير !!!
لا مكان في أوروبا لجهلاء يفهمون الدين بشكل خاطئ و يعتقدون أنهم يملكون الحقيقة المطلقة، و أن نهجهم في الدين هو الصحيح و أن غيرهم سواء من المسلمين أو أتباع الديانات الأخرى كفار يعيشون في ضلال مبين !!!
حثالة من البشر يعتقدون أنهم سيضمنون الجنة بقتل الغير !!!
تعليق غير لائق
-15
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