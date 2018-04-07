سائق سيارة ينتحر بالرصاص بعد إسقاط قتلى ألمان

هسبريس ـ أ.ف.ب

اعلنت الشرطة الالمانية لوكالة "فرانس بريس" انتحار سائق عربة دهست حشدا، اليوم السبت، في مونستر شمال غرب البلاد، ما اسفر عن مقتل وجرح عدة اشخاص.

وقال متحدث باسم الشرطة إن "السائق قتل نفسه باطلاق رصاصة"، مضيفا أن "نحو 30 شخصا اصيبوا بجروح"، فيما تشير وسائل الاعلام الالمانية الى ان "الأمر يتصل باعتداء إرهابي".