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كُتّاب وآراء
"البيدوفيليا" وراء اعتقال "مونسنيور" في أمريكا
أعلن الفاتيكان أنه تم وضع المونسنيور كارلو ألبرتو كابيلا، وهو مسؤول بالفاتيكان ودبلوماسي سابق في سفارة الفاتيكان بواشنطن، في الاعتقال الاحتياطي على ذمة المحاكمة بناء على اتهامات تتعلق بصور إباحية لأطفال.
وجاء في بيان الفاتيكان: "احتجز المتهم في زنزانة في ثكنات قوات الدرك، تمهيدا لإحالته للسلطات القضائية". وتم توجيه الاتهام إلى كابيلا استنادا لقانون العقوبات الخاص بالفاتيكان الذي يعاقب على حيازة ونشر كميات كبيرة من الصور الإباحية الخاصة بالأطفال.
وينص قانون لسنة 2013 على أن مثل هذه الجرائم يعاقب عليها بالسجن من عام لخمسة أعوام ،وغرامة من 2500 إلى 50 ألف يورو، وتتم زيادتها لاقتراف جرائم أوسع نطاقا.
وجرى استدعاء المسؤول من منصبه الدبلوماسي في شتنبر، بعدما ربطت واشنطن بينه وبين جرائم محتملة خاصة بالصور الإباحية للأطفال. ورفض الفاتيكان السماح له بأن يحاكم من قبل السلطات الأمريكية.