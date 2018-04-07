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كُتّاب وآراء
"الزهور" تحتج على حفر الشوارع في بروكسل
أخذ رجل من سكان بروكسل يزرع الزهور في حفر الشوارع بأنحاء المدينة لإلقاء الضوء على ما وصفها بالحالة المتردية للعديد من شوارع العاصمة البلجيكية.
ويحمل أنطون شورمانس حقيبة مليئة بالزهور والطمي وفي يده إناء بلاستيكي صغير لرش المياه ويجوب شوارع المدينة ليزرع النرجس البري أو نبتة إبرة الراعي في كل حفرة يمر بها متحديا في بعض الأحيان المرور الكثيف للوصول إلى وسط الشوارع المزدحمة.
وقال شورمانس (29 عاما) من أمام كاتدرائية في بروكسل حيث زرع عددا من الزهور ”ينزعج المشاة وراكبو الدراجات وقائدو السيارات من هذه الحفر“.
وتوقف كثيرون لالتقاط صور للزهور المزروعة في الحفر بهواتفهم واتفق الكثيرون على أن تلك الحفر صارت تمثل مشكلة.
وأضاف ماتيو تازيو، ويعمل في بروكسل ”يوجد الكثير من الحفر في الشارع أمام منزلي لذا نسمع كثيرا من الضوضاء كل مساء أثناء المرور عليها بسرعة“.
وأفاد شورمانس، الذي انتقل للعيش في بلجيكا قادما من هولندا قبل سبع سنوات، بإن احتجاجه بالزهور حقق بعض النجاح بالفعل إذ اقتنع مجلس بلدية المدينة بالتحرك مشيرا إلى الجانب الآخر من الشارع حيث تجري أعمال إصلاحات.
وأضاف ”على الأقل جرى إصلاح حفرة بعد يومين من زراعتي للزهور فيها... إنني سعيد للغاية لرؤية ذلك“.