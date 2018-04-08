24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|8
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:34
|07:03
|13:34
|17:06
|19:57
|21:14
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "الزهور" تحتج على حفر الشوارع في بروكسل
- هل ملف "المغرب 2026" جاهز لامتحان تنقيط لجنة "الفيفا"؟
- حملة وطنية تراهن على نموذج جديد لتدبير النفايات المنزلية
- الرئيس البرازيلي الأسبق لولا يسلم نفسه للشرطة
- قتيل وجرحى في حريق "برج ترامب" بنيويورك
حملة وطنية تراهن على نموذج جديد لتدبير النفايات المنزلية (5.00)
"السّيگْ" .. لعبة قديمة تلمّ النساء والرجال في ليالي الصحراء (5.00)
احتيال "شبكة لبنانية" يكبد شركات مغربية خسائر بالمليارات (5.00)
- رصيف الصحافة: الحرب على البوليساريو ستدوم سنوات وتشمل الجزائر - (109)
- إغماءات بالجُملة تثير حيْرة أولياء أمور تلميذات ثانوية مغربية - (78)
- احتيال "شبكة لبنانية" يكبد شركات مغربية خسائر بالمليارات - (70)
- خبير رياضي: الرباط أساءت قراءة معايير الترشج لاستضافة المونديال - (58)
- تقرير استراتيجي: الجزائر تدعم انفصال الصحراء قبل ابتلاع البوليساريو - (53)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الرئيس البرازيلي الأسبق لولا يسلم نفسه للشرطة
قام الرئيس البرازيلي الأسبق لولا دا سيلفا بتسليم نفسه اليوم للشرطة الفيدرالية تمهيدا لتنفيذ عقوبة السجن الصادرة بحقه لمدة 12 عاما من القاضي سيرجيو مورو لتورطه في قضية فساد.
وخرج لولا من مقر نقابة التعدين في ساو برناردو دو كامبو، التي كان يتحصن بها منذ الخميس الماضي، حيث بدأ مسيرته النقابية والسياسية، وسط أجواء متوترة للغاية بسبب محاولات البعض منع الرئيس الأسبق من تسليمه للعدالة، قبل أن يتوجه لسيارة الشرطة الفيدرالية التي كانت في انتظاره أمام مبنى النقابة.
وتمكن دا سيلفا من مغادرة مبنى النقابة في المحاولة الثانية، حيث فشلت المحاولة الأولى وسط محاولات من أنصاره لمنعه من الخروج.
وتوجهت سيارة الشرطة إلى مطار ساو باولو، وفقا لمصادر مقربة من الرئيس الأسبق، لاقتياده لمدينة كوريتيبيا، مكان محبسه.
وتنتظر لولا زنزانة مساحتها 15 متر مربع تم تجهيزها خصيصا لاستقباله من أجل تنفيذ عقوبة السجن.
وأدين الرئيس الأسبق (2003-2010) في 24 من يناير الماضي بالسجن 12 عاما من المحكمة الاتحادية في جرائم فساد وغسيل أموال على صلة بفضيحة اكتشفت في شركة "بتروبراس" الوطنية للنفط، وذلك عبر حصوله على شقة فخمة في منتجع بساو باولو مهداة من شركة بناء مقابل امتيازات لها في مناقصات عامة تابعة لعملاق النفط البرازيلي.
ونفى دفاع لولا (72 عاما) جميع تلك التهم وأكد أن موكله يتعرض لـ"اضطهاد سياسي" يحاول منعه من الترشح مجددا للانتخابات الرئاسية، التي ستجرى في أكتوبر.