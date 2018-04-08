قتيل وجرحى في حريق "برج ترامب" بنيويورك

هسبريس - أ.ف.ب

قُتل شخص وأصيب خمسة آخرون بينهم أربعة رجال إطفاء بجروح، جرّاء حريق كبير اندلع في الطبقة خمسين من برج ترامب في نيويورك مساء السبت، حسبما قالت الشرطة وخدمة الإطفاء في المدينة.

وأوضحت إدارة الإطفاء في نيويورك أنّ "الحريق كان صعبًا جدًا" لناحية التعامل معه.

وأضافت أنّ رجال الإطفاء الأربعة أصيبوا بجروح "لا تهدّد حياتهم"، مشيرة إلى أن الحريق بات "تحت السيطرة".

وقالت شرطة نيويورك إنّ القتيل يبلغ السابعة والستين من العمر.

وبدأ الدخان يتصاعد من ناطحة السحاب في وسط مانهاتن حوالى الساعة السادسة مساء (22,00 بتوقيت غرينتش).

وأغلقت الشوارع المحيطة بالمبنى الذي يمتلكه الرئيس الأميركي دونالد ترامب ويُستخدم مقرًّا لمؤسسة ترامب، بينما كان السياح يلتقطون صورا للحريق.

وقال ترامب لاحقا إنّ الحريق قد تم إخماده، شاكرا لرجال الإطفاء "عملهم العظيم".