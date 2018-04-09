24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

09/04/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3307:0213:3417:0619:5821:15
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2026؟

  1. إضرابات جديدة تشل السكك الحديدية في فرنسا (5.00)

  2. البوحسيني: مسؤولون يساريون مغاربة "يدمنون" التحرش الجنسي (5.00)

  3. نبيلة منيب ترفع ثلاث لاءات أمام "التخونيج" والفساد والمخزن (5.00)

  4. الرئيس الأمريكي ترامب يصف الأسد بـ"الحيوان" ويتوعد روسيا وإيران (5.00)

  5. بكين تصلح ترجمات من الصينية إلى الإنجليزية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | الإمارات تُقر مساعدات اجتماعية لمحدودي الدخل

الإمارات تُقر مساعدات اجتماعية لمحدودي الدخل

الإمارات تُقر مساعدات اجتماعية لمحدودي الدخل
هسبريس - متابعة
الاثنين 09 أبريل 2018 - 00:18

أعلن الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء، اعتماد مساعدات اجتماعية لكافة فئات المواطنين، من ذوي الدخل المحدود، بقيمة 11 مليار درهم (3 مليارات دولار).

وقال بن راشد الذي يشغل أيضا حاكم دبي في تدوينة على تويتر، الأحد، إن المساعدات تصرف على مدار السنوات الثلاث المقبلة.

ونهاية الشهر الماضي، كشفت وزيرة تنمية المجتمع الإماراتية حصة بنت عيسى بوحميد، أن حكومة بلادها تدرس إجراءات للتخفيف من تأثيرات ضريبة القيمة المضافة على المواطنين محدودي الدخل.

وأضافت: "الحكومة تدرس إجراءات لمحدودي الدخل الذين يتقاضون رواتب تقل عن 10 آلاف درهم شهريا (2.72 ألف دولار)، من خلال إمكانية إعفائهم جزئيا من بعض الرسوم الاستهلاكية".

وبدأت الإمارات تطبيق ضريبة القيمة المضافة اعتبارا من مطلع العام الجاري، وهي ضريبة غير مباشرة يدفعها المستهلك، وتفرض على الفارق بين سعر الشراء من المصنع وسعر البيع للمستهلك.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.