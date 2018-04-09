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كُتّاب وآراء
الإمارات تُقر مساعدات اجتماعية لمحدودي الدخل
أعلن الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء، اعتماد مساعدات اجتماعية لكافة فئات المواطنين، من ذوي الدخل المحدود، بقيمة 11 مليار درهم (3 مليارات دولار).
وقال بن راشد الذي يشغل أيضا حاكم دبي في تدوينة على تويتر، الأحد، إن المساعدات تصرف على مدار السنوات الثلاث المقبلة.
ونهاية الشهر الماضي، كشفت وزيرة تنمية المجتمع الإماراتية حصة بنت عيسى بوحميد، أن حكومة بلادها تدرس إجراءات للتخفيف من تأثيرات ضريبة القيمة المضافة على المواطنين محدودي الدخل.
وأضافت: "الحكومة تدرس إجراءات لمحدودي الدخل الذين يتقاضون رواتب تقل عن 10 آلاف درهم شهريا (2.72 ألف دولار)، من خلال إمكانية إعفائهم جزئيا من بعض الرسوم الاستهلاكية".
وبدأت الإمارات تطبيق ضريبة القيمة المضافة اعتبارا من مطلع العام الجاري، وهي ضريبة غير مباشرة يدفعها المستهلك، وتفرض على الفارق بين سعر الشراء من المصنع وسعر البيع للمستهلك.