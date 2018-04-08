نائب صدام يتوعد باستهداف سياسيين عراقيين

هسبريس - متابعة

توعد عزة الدوري نائب الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وزعيم حزب البعث المحظور، باستهداف سياسيين عراقيين وضرب مصالح عسكرية واقتصادية لدول أجنبية في بلاده.

جاء ذلك في تسجيل مصور، مدته ساعة و17 دقيقة ألقى فيه الدوري كلمة بمناسبة الذكرى الـ 71 لتأسيس حزب البعث الاشتراكي.

وهدد الدوري بإعلان الحرب على الحكومة العراقية، وضرب مصالح إيران والدول الاجنبية التي تدعم حكومة بغداد، "إذا لم يتم إطلاق سراح كل (المعتقلين) العراقيين ورفع الحجز (على أموال أركان النظام السابق)..وإلغاء قوانين الاجتثاث والحظر على البعث".

وكانت هيئة المساءلة والعدالة (مستقلة مرتبطة بالبرلمان) قد أوصت مطلع مارس الماضي بمصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لأكثر من 4 آلاف من قادة "حزب البعث" وضباط الجيش السابق وأقربائهم من الدرجة الثانية، وعلى رأسهم الرئيس الراحل صدام حسين.

وتأسس حزب البعث في العاصمة السورية دمشق عام 1947، ويعد الحزب الحاكم في سوريا منذ 1963 حتى اليوم، وحكم العراق منذ 1968 حتى سقوط النظام السابق برئاسة صدام حسين في 2003، من قبل قوات دولية قادتها الولايات المتحدة، كما أعدم صدام حسين بعد محاكمته في 2006.

وحول الشأن العربي، اعتبر الدوري أن "الخليج يتعرض لمؤامرة أمريكية إيرانية لتفتيته، ودعا الدول الخليجية وقادتها لحل الأزمة بينهم. كما علق على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد إيران قائلا "ترامب لا يضرب إيران حتى يوم القيامة".

ومنذ 17 أبريل 2015، تضاربت الأنباء حول مقتل عزة الدوري بعد إعلان فصائل شيعية العثور على جثته بين مجموعة قتلتها في محافظة صلاح الدين، شمالي العراق.كما أعلن مسؤولون آخرون في البلاد مقتل الدوري، غير أن الرجل ظهر في أكثر من تسجيل نسب إليه.