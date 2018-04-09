عالم مصريات يربط بين "شم النسيم" والفراعنة

هسبريس - د.ب.أ

ارتبط عيد الربيع وشم النسيم في مصر، بالكثير من الأساطير الفرعونية، واكتسب الكثير من العادات والطقوس المصرية القديمة تعود لعصور الفراعنة.

ونقل المصريون والعالم الكثير من طقوس ذلك اليوم ، وما تركه الفراعنة من نقوش ورسوم على مقابر ومعابد الأقصر والجيزة وأسوان وقنا وسوهاج.

وربما نقل الإغريق فكرة بيضة الفصح ، من الفراعنة إلى بلدان أوروبا، حيث اعتبر الفراعنة قبيل آلاف السنين، أن البيضة هي رمز للبعث والحياة، وبحسب معتقدات قدماء المصريين، فإن الإله خرج من بيضة مقدسة.

وقال عالم المصريات فرنسيس أمين لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ ) الأحد إن كثيرا من عادات قدماء المصريين، في الاحتفال بشم النسيم باقية إلى اليوم، مثل تناول السمك المملح والفسيخ والبصل والبيض، وبعضها بدأ في الإندثار مثل تناول الملانة، أي الحمص الأخضر.

وأشار إلى أن قدماء المصريين ، اعتبروا فصل الربيع الذى يعرف لديهم باسم " شمو " هو أهم تلك الفصول التي كانوا ينتظرون قدومها بسعادة وفرح، وكانت بدايته عيدا ، وأقاموا بهذه المناسبة احتفالات دينية وشعبية، وكان " شمو " هو الفصل الذى تزهر فيه النباتات، لطقسه الربيعي المعتدل، واعتبر قدماء المصريين بداية هذا الفصل من العام، بأنه رمز للبعث والحياة.

ولأن استنشاق نسيم أول أيام فصل الربيع " شمو " كان بمثابة بعث لحياة جديدة لدى قدماء المصريين، فقد كانوا يخرجون في ذلك اليوم، منذ ساعات الصباح الباكر ليستنشقوا النسيم، وينطلقون وسط النيل على متن القوارب، لتنسم هواء الربيع بين مياه النهر المقدس.

وكان شم النسيم عيدا دينيا أيضا، ومناسبة للتقرب للآلهة بتقديم القرابين التي كانت تتكون من سمك مملح وفسيخ وخس وبصل وملانة وهى الأطعمة التي ارتبطت بذلك اليوم في الماضي والحاضر.

ارتبطت بعض تلك الأطعمة مثل الخس والبصل، بالإله " مين " وهو إله التناسل بحسب اعتقاد قدماء المصريين، أي استمرار الحياة على الأرض، حيث ارتبط شم النسيم ، وأطعمته بيوم خلق العالم، وازدهار الحياة ، كما عُرف البصل كطارد للأرواح الشريرة، وكان يوضع في يوم شم النسيم على أبواب المنازل لمنع الأرواح الشريرة من الدخول للمنزل.

وبحسب فرنسيس أمين، فإن المصري القديم، اعتقد أن الله خلق العالم في ذلك اليوم، يوم شم النسيم، وبداية فصل الربيع ( شمو ) ، وأنه اليوم الذى يتساوى فيه الليل بالنهار من حيث عدد الساعات.

وأوضح أمين أن المصريين عبر العصور، بما فيها العصور الإسلامية، كانوا يخرجون إلى النيل والحدائق للتنزه في ذلك اليوم، وأن مدينة الفيوم كانت مزارا مهما في يوم شم النسيم لكل المصريين، بكل طوائفهم، عبر العصور، وذلك لارتباطها بالماء واساطير بدء الخلق .

وحول علاقة يوم شم النسيم وعيد الربيع، بالسمك المملح والفسيخ قال أمين إن المصريين القدماء هم أول شعب يعرف صناعة تجفيف الأطعمة، مثل الأسماك والخضروات والفاكهة أيضا.

وأشار إلى أن السمك كان له مكانة كبيرة في مصر القديمة، وأن هناك مدنا مصرية عبدت الأسماك، مثل مدينتي إسنا في جنوب الأقصر، والبهنسا في المنيا.

ولفت إلى أن المدينتين اشتهرتا أيضا بصناعة السمك المجفف (الفسيخ) ، وأن جبانة من السمك المحنط وجدت وسط الرمال في مدينة إسنا.

وأشار إلى أن مقابر الفراعنة ومعابدهم تمتلىء بمناظر تجفيف وتحنيط الأسماك، وأن هناك مشاهد تصور المتوفى (صاحب المقبرة) في صورة سمكة .

وقال عالم المصريات فرنسيس أمين إن نقوش معابد دير المدينة في غرب مدينة الأقصر، تروى كيف أن السمك المملح، كان وجبة شعبية منتشرة في أوساط العمال وعامة الشعب نظرا لأنها كانت وجبة رخيصة الثمن.