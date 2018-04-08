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كُتّاب وآراء
ألمانيا تجذب طالبي اللجوء المعترف بهم
كشف تقرير صحفي عن زيادة عدد الأشخاص الذين قدموا طلبات لجوء في ألمانيا بعد تقديم طلب للمرة الأولى في دولة أوروبية أخرى والاعتراف بهم أيضا هناك.
وأوضح تقرير صحيفة "فيلت أم زونتاغ" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر يوم الأحد استنادا إلى بيانات المكتب الاتحادي للهجرة وشؤون اللاجئين أن عدد مثل هذه الطلبات ازداد بمعدل يزيد على الضعف خلال العام الماضي.
وأشارت الصحيفة إلى أنه تم تقديم 8210 طلبات من هذا النوع في عام 2017، بينما كان عددها 2997 طلبا في العام الذي يسبقه.
وأضافت الصحيفة أنه على الرغم من أن مثل هذه الطلبات "غير مشروعة "، ولا يتم العمل عليها، فإن ليس جميع مقدمي الطلبات يعودون مجددا إلى دولة اللجوء الأولى لهم.
وبلغ عدد حالات العودة لمثل هؤلاء الأشخاص في عام 2017 أكثر من 1400 شخص، بحسب ما نقلته الصحيفة عن رد الحكومة الألمانية على استجوابات من حزب اليسار المعارض.
وأوضحت الصحيفة أن السبب في عدم عودة جميع هؤلاء الأشخاص يرجع إلى أنه يتسنى لهم النجاح في تقديم شكوى ضد ترحيلهم لأنهم مرضى أو معيلون وحيدون.
وأضافت الصحيفة أن المحاكم ترى أيضا في عدم كفاية القدرة على توفير الإمدادات في دول اللجوء الأولى سببا يعيق الترحيل إليها.