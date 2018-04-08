إضرابات جديدة تشل السكك الحديدية في فرنسا

هسبريس - د.ب.أ

عرقلت إضرابات عمالية متجددة بعضا من خدمات السكك الحديدية في فرنسا اليوم الأحد، رغم أن السلطات ذكرت أن الاضرابات ليست شديدة، مثلما كانت تلك التي واجهتها في وقت سابق من الاسبوع.

وذكرت خدمة السكك الحديدية الوطنية "SNCF" أن واحدا من خمسة من القطارات عالية السرعة يعمل.وكان يتعين إلغاء بعض الرحلات إلى ألمانيا.

وتم أيضا إلغاء حوالي ثلثي القطارات الاقليمية ، التي مازالت تمثل نسبة أقل من التي شهدتها الخدمة خلال إضرابات يومي الثلاثاء والاربعاء الماضيين.

وتخطط نقابات السكك الحديدية لبرنامج يستمر ثلاثة أشهر من الاضرابات، على مدى يومين من كل خمسة أيام حتى نهاية حزيران/يونيو المقبل، احتجاجا على سلسلة من الاصلاحات التي اقترحتها الحكومة الفرنسية.

وتقول الحكومة إن خططها ضرورية لتقليص تكاليف خدمة السكك الحديدية الوطنية وإعدادها لمواجهة منافسين في المستقبل، الذين يجب طبقا لقانون الاتحاد الاوروبي، عليهم الوصول إلى الشبكة الوطنية للسكك الحديدية قريبا.

وتريد الحكومة أيضا عاملين جدد في السكك الحديدية، يتم قبولهم بموجب عقود عمل نموذجية، بدلا من وضعهم الخاص الحالي، المماثل لوضع الموظفين الحكوميين.

ويتم حاليا ضمان وظيفة مدى الحياة لمعظم موظفي خدمة السكك الحديدية الوطنية، بالاضافة إلى زيادات منتظمة في الاجور، متعلقة بالاقدمية والتقاعد في سن 57 عاما أو 52 عاما بالنسبة لمحصلي التذاكر في القطارات.

لكن النقابات تعتبر أن تلك المزايا تمنح للوظائف الصعبة وذات المهارة العالية مع نوبات عمل طويلة وأجور تزيد بشكل طفيف عن المتوسط المحلي.