24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

08/04/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3407:0313:3417:0619:5721:14
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2026؟

  1. شبيبة "العدل والإحسان" تدعو إلى إطلاق صرخة "باراكا من الحكرة" (5.00)

  2. "السّيگْ" .. لعبة قديمة تلمّ النساء والرجال في ليالي الصحراء (5.00)

  3. بكين تصلح ترجمات من الصينية إلى الإنجليزية (5.00)

  4. جيش باكستان يتطلع إلى استخدام دبابات روسية (5.00)

  5. خبير رياضي: الرباط أساءت قراءة معايير الترشج لاستضافة المونديال (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | الشرطة الألمانية تحدد هوية ضحايا حادث مونستر

الشرطة الألمانية تحدد هوية ضحايا حادث مونستر

الشرطة الألمانية تحدد هوية ضحايا حادث مونستر
هسبريس - د.ب.أ
الأحد 08 أبريل 2018 - 13:10

حددت الشرطة الألمانية هوية شخصين قتلا في حادث دهس شاحنة صغيرة لحشد في مدينة مونستر غربي ألمانيا يوم السبت.

وفي بيان مشترك قالت الشرطة ومكتب الادعاء العام بالولاية إن الضحيتين هما امرأة تبلغ من العمر 51 عاما ورجل يبلغ من العمر 65 عاما.

وأكد البيان أيضا أن الرجل المشتبه في ارتكابه الحادث أطلق النار على نفسه في السيارة. وقال المدعي العام في الولاية مارتن بوتزينهارت إن التحقيقات الأولية أكدت للسلطات أن المشتبه به كان "رجلا يبلغ من العمر 48 عاما من مدينة مونستر".

ولم تتكشف حتى الآن أي أدلة على دافع محتمل وراء الحادث. وأضاف بوتزينهارت أن "المحققين يحققون في القضية من جميع الزوايا الممكنة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.