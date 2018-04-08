الشرطة الألمانية تحدد هوية ضحايا حادث مونستر

هسبريس - د.ب.أ

حددت الشرطة الألمانية هوية شخصين قتلا في حادث دهس شاحنة صغيرة لحشد في مدينة مونستر غربي ألمانيا يوم السبت.

وفي بيان مشترك قالت الشرطة ومكتب الادعاء العام بالولاية إن الضحيتين هما امرأة تبلغ من العمر 51 عاما ورجل يبلغ من العمر 65 عاما.

وأكد البيان أيضا أن الرجل المشتبه في ارتكابه الحادث أطلق النار على نفسه في السيارة. وقال المدعي العام في الولاية مارتن بوتزينهارت إن التحقيقات الأولية أكدت للسلطات أن المشتبه به كان "رجلا يبلغ من العمر 48 عاما من مدينة مونستر".

ولم تتكشف حتى الآن أي أدلة على دافع محتمل وراء الحادث. وأضاف بوتزينهارت أن "المحققين يحققون في القضية من جميع الزوايا الممكنة".