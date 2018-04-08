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كُتّاب وآراء
الرئيس الأمريكي ترامب يصف الأسد بـ"الحيوان" ويتوعد روسيا وإيران
اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الروسي فلادمير بوتين وحكومة إيران بدعم الرئيس السوري بشار الأسد، وذلك في أعقاب ما يتردد عن وقوع هجوم كيماوي في مدينة دوما السورية.
وكتب ترامب في تغريدة " الكثير لقوا حتفهم بينهم نساء وأطفال في هجوم كيماوي مجنون في سورية"، مضيفا "الرئيس بوتين وروسيا وإيران مسؤولون عن دعم الحيوان الأسد. هناك ثمن كبير سيتعين دفعه. افتحوا مناطق على الفور للمساعدة الطبية والتحقق. كارثة إنسانية أخرى بلا سبب على الإطلاق. أمر مقزز".
وفي غضون ذلك تزايدت الضغوط الداخلية في الولايات المتحدة الأمريكية، على الرئيس ترامب، لاتخاذ موقف حاسم تجاه الرئيس السوري بشار الأسد.
وفي مقابلة بمحطة "ايه بي سي"، وصف السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، اليوم الأحد، الوقت الحالي بأنه "لحظة حاسمة" في رئاسة ترامب، موضحا أن الرئيس الأمريكي بإمكانه الآن أن يبدي حسما لم يظهره سلفه باراك أوباما أبدا.
بدوره أدان الاتحاد الأوروبي اليوم الهجوم الكيماوي في مدينة دوما السورية، مطالبا إيران وروسيا باستخدام تأثيرهما على نظام الرئيس السوري بشار الأسد للحد من تصعيد العنف، وفقا لما ذكرته المتحدثة باسم الهيئة الأوروبية للعمل الخارجي في بيان.
وذكرت الهيئة الأوروبية للعمل الخارجي في بيان "ندعو من يدعمون النظام وإيران وروسيا إلى استخدام تأثيرهم للوقاية من مزيد من الهجمات وضمان وقف العنف وحماية المدنيين بموجب قرارات الأمم المتحدة".
وطالبت الهيئة الأوروبية مجلس الأمن الدولي بتدشين آليات من أجل تحديد المسئولين عن الهجمات الكيماوية، موضحة أن تحمل المنفذين للمسئوليات يعد "امرا جوهريا".
وكشفت أن الاتحاد الأوروبي فرض عامي 2017 و2018 عقوبات اضافية على مسئولين كبار وعلماء مسئولين عن استخدام اسلحة كيماوية في سوريا.
وأضافت أنه بعد نحو عام من "الهجمات المروعة في خان شيخون" لا يزال استخدام اسلحة كيماوية وخاصة ضد مدنيين يمثل "قضية تثير قلقا شديدا".
وأفاد الدفاع المدني السوري والجمعية الطبية السورية الأمريكية غير الحكومية بأن القوات الموالية للرئيس بشار الأسد شنت هجوما كيماويا أمس على دوما أسفر عن مقتل 42 مدنيا وإصابة 500 آخرين.
ونفت السلطات السورية وروسيا بشكل قاطع استخدام أسلحة كيماوية في عمليات القصف بدوما.
وتعد دوما المدينة الأخيرة بالغوطة الشرقية الباقية في قبضة مقاتلي المعارضة، بعدما تمكنت السلطات السورية من استعادة السيطرة على باقي المنطقة، سواء عبر السلاح أو بفضل اتفاقيات أخرى تم إبرامهما مع جماعات متمردة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (13)
لمذا مازال جيشكم يدرب مليشيات ( رسد) بشرق سوريا؟
اشك الى حدود اليقين ان هناك دور للمخابرات الغربية و بالاخص الامريكية و البريطانية في القيام بهذا العمل المشين و القذر، لا استبعد علاقة هذا الهجوم البربري على دوما بقضية الجاسوس المزدوج سيرغي سكريبال
انا لا اتعاطف مع الديكتاتور السوري بشار الاسد لأبرأه من مسؤولية الهجوم الكيماوي سواء في خان شيخون او دوما او غيرهما، لكن لأ اظن انه غبي الى هذا الحد لكي يقوم بهذه الحماقة كي يجبد على راسو النحل!!
فاستخدام اسلحة الدمار الشامل بما فيها السلاح الكيماوي يعطي مبرر وفق القانون الدولي باستخدام القوة و التدخل العسكري في سوريا
المخابرات الغربية اخترقت الجماعات الارهابية و هما معا يعلمان هذا، لكن من يلعب بالنار سيكوى به يوما ما
قريبا سنسمع بهجمات كيماوية في قلب اوروبا و لما امريكا