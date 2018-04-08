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الرئيسية | خارج الحدود | الرئيس الأمريكي ترامب يصف الأسد بـ"الحيوان" ويتوعد روسيا وإيران

الرئيس الأمريكي ترامب يصف الأسد بـ"الحيوان" ويتوعد روسيا وإيران

الرئيس الأمريكي ترامب يصف الأسد بـ"الحيوان" ويتوعد روسيا وإيران
هسبريس - متابعة (كاريكاتير: خالد كدار)
الأحد 08 أبريل 2018 - 19:15

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الروسي فلادمير بوتين وحكومة إيران بدعم الرئيس السوري بشار الأسد، وذلك في أعقاب ما يتردد عن وقوع هجوم كيماوي في مدينة دوما السورية.

وكتب ترامب في تغريدة " الكثير لقوا حتفهم بينهم نساء وأطفال في هجوم كيماوي مجنون في سورية"، مضيفا "الرئيس بوتين وروسيا وإيران مسؤولون عن دعم الحيوان الأسد. هناك ثمن كبير سيتعين دفعه. افتحوا مناطق على الفور للمساعدة الطبية والتحقق. كارثة إنسانية أخرى بلا سبب على الإطلاق. أمر مقزز".

وفي غضون ذلك تزايدت الضغوط الداخلية في الولايات المتحدة الأمريكية، على الرئيس ترامب، لاتخاذ موقف حاسم تجاه الرئيس السوري بشار الأسد.

وفي مقابلة بمحطة "ايه بي سي"، وصف السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، اليوم الأحد، الوقت الحالي بأنه "لحظة حاسمة" في رئاسة ترامب، موضحا أن الرئيس الأمريكي بإمكانه الآن أن يبدي حسما لم يظهره سلفه باراك أوباما أبدا.

بدوره أدان الاتحاد الأوروبي اليوم الهجوم الكيماوي في مدينة دوما السورية، مطالبا إيران وروسيا باستخدام تأثيرهما على نظام الرئيس السوري بشار الأسد للحد من تصعيد العنف، وفقا لما ذكرته المتحدثة باسم الهيئة الأوروبية للعمل الخارجي في بيان.

وذكرت الهيئة الأوروبية للعمل الخارجي في بيان "ندعو من يدعمون النظام وإيران وروسيا إلى استخدام تأثيرهم للوقاية من مزيد من الهجمات وضمان وقف العنف وحماية المدنيين بموجب قرارات الأمم المتحدة".

وطالبت الهيئة الأوروبية مجلس الأمن الدولي بتدشين آليات من أجل تحديد المسئولين عن الهجمات الكيماوية، موضحة أن تحمل المنفذين للمسئوليات يعد "امرا جوهريا".

وكشفت أن الاتحاد الأوروبي فرض عامي 2017 و2018 عقوبات اضافية على مسئولين كبار وعلماء مسئولين عن استخدام اسلحة كيماوية في سوريا.

وأضافت أنه بعد نحو عام من "الهجمات المروعة في خان شيخون" لا يزال استخدام اسلحة كيماوية وخاصة ضد مدنيين يمثل "قضية تثير قلقا شديدا".

وأفاد الدفاع المدني السوري والجمعية الطبية السورية الأمريكية غير الحكومية بأن القوات الموالية للرئيس بشار الأسد شنت هجوما كيماويا أمس على دوما أسفر عن مقتل 42 مدنيا وإصابة 500 آخرين.

ونفت السلطات السورية وروسيا بشكل قاطع استخدام أسلحة كيماوية في عمليات القصف بدوما.

وتعد دوما المدينة الأخيرة بالغوطة الشرقية الباقية في قبضة مقاتلي المعارضة، بعدما تمكنت السلطات السورية من استعادة السيطرة على باقي المنطقة، سواء عبر السلاح أو بفضل اتفاقيات أخرى تم إبرامهما مع جماعات متمردة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - تمغربيت الأحد 08 أبريل 2018 - 19:26
عن أي ثمن تتحدث عنه يا ترامب ام انك تنتظر من السعودية أن تدفع لك كما طلبت لكي تفعلوا شي لسوريا وشعبها الذي يقتل وينكل به منذ سنوات والعالم يتفرج.. تبا لهاذا العالم الظالم الذي لا يتدخل من أجل نصرة شعوب التي تقتل بدم بارد.. بشار الأسد لم يتجرأ علي اسرائيل التي تحتل جزء من أرضه لكن شعبه يقصفه بالأسلحة الكيماوية..
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2 - متابع الأحد 08 أبريل 2018 - 19:26
اللعبة مكشوفة تضهر ان من يدعون الاسلام لا يهمهم سوى المصالح كيف للجيش السوري ان يقصف بالكماوي وهو يعلم انه سيجلب عليه الخراب وكيف للجيش ان يفعل هدا وهو تقريبا انتصر على الارهابيين في الغوطة لكي الله سوريا
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3 - rio de janero الأحد 08 أبريل 2018 - 19:29
الشتم سلاح العاجزين ..المهم الباصات الخضراء دخلت دوما لنقل التكفيريين و الباقي كل اناء بما فيه ينضح . من "اداب الحروب" احترام الخصوم ... قادة الحروب عند الاجتماع مع اعدائهم يؤدون التحية لبعضهم البعض.
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4 - fador الأحد 08 أبريل 2018 - 19:32
الحمد لله ﻷن هناك عدالة في السماء هناك اله واحد ليس غافلا عما تفعلون بل يؤخركم الى يوم تشخص فيه الابصار .. افعلو ما شئتم فالابرياء الذين تقتلون هم في الجنة يتنعمون أما أنتم فحسابكم عسير و أقول الى كل الملحدين ما مصير هتلر الذي قتل الملايين و فرعون و جميع الدكتاتوريين أتضنون أنهم لم و لن يبقى لهم وجود و انهم لا يبعثون ليحاسبوا على ما فعلو ...
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5 - محمد بوعناية الأحد 08 أبريل 2018 - 19:33
حتى صدام كان كان عنده الكميائي الهجوم على العراق بذريعة الدكتاتوري والكميائي كذالك ليبيا ثم سورية واليمن وايران كذالك مهدد بذريعة النواوي اللهم كثر الحيوانات التي تقهر و تمرغ أنوف الصهاينة حلال لكم الأسلحة الفتاكة وحرام على الناس
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6 - ملاجظ الأحد 08 أبريل 2018 - 19:34
وماذا فعلتم و مذا تفعلون انتم بالعراق، بافغنستان، بليبيا، باليمن ودول أخرى؟
لمذا مازال جيشكم يدرب مليشيات ( رسد) بشرق سوريا؟
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7 - شريد الليل الأحد 08 أبريل 2018 - 19:34
الاتهام يسبق الحقيقة والحقيقة عند الموالين لأمريكا اللدين يقتلون الأبرياء في سوريا. تراب يقول أن الأسد قصف دوما بالكماوي وقتل المدنيين ولم يدكروا قتلى المسلحين الذين هم في نفس المدينه أين كانو أم أنهم التجؤو إلى حماية أنفسهم قبل قصف المدنيين. ترام يعرف أن المسلحين هم من استعمل المكاوي وهو يغطي عليهم ويتهم الآخرين. القضية مكشوفة وروسيا تقف في حلق امريكا ورئيسها الغير المتزن. .....?
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8 - محمد الأحد 08 أبريل 2018 - 19:34
المسؤول ألاول والاخير هي الأمم المتحدة لانها غضت الطرف في الاول وهذا يشجع حكام الدول الفاسدة في قتل وذبح شعوبها مكتفية بالتنديد وبفتح تحقيق دون جدوى
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9 - Azd الأحد 08 أبريل 2018 - 19:37
على من تمثلون و تضحكون يا بني صهيون.
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10 - houssine الأحد 08 أبريل 2018 - 19:45
Trop de politique politicienne. La Turquie a été également accusée de bombarder la population kurde d’Ifrin d’armes chimiques. Silence Radio de la part des américains à l’égard de leur allié turque. Maintenant, c’est plutôt l’influence des pétrodollars qui ont fait sortir Trump de son silence. Cette déclaration de trump à l’égard de Bachar Al Assad aurait coté des millions de dollars au perodollars !
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11 - محمد بن علي الأحد 08 أبريل 2018 - 19:47
الكل بات يعرف أن توظيف السلاح الكيميائي في معركة تحرير ما تبقى من الغوطة الشرقية ما هو إلا ذريعة لضرب النظام السوري ،لقد بات معروفا هذا السيناريو في كل مرة عندما يطوق الجيش السوري الإرهابيين تستعمل ورقة الكيميائي لإخراج الإرهابيين وبعض الضباط الغربيين والأمريكيين من الطوق وكذا حتى لا يتيحوا فرصة الإنتصار للجيش السوري وحلفائه وكذا تأمين العاصمة دمشق من هجمات الإرهابيين.
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12 - عبدو الأحد 08 أبريل 2018 - 19:48
وماذا عن قتل ملايين المسلمين في العراق بحجة امتلاكه سلاح نووي الذي تبين انها مجرد خدعة وماذا عن قتل الأبرياء في ليبيا وأفغانستان والبوسنة و بورما وفلسطين العزيزة و....... و اللهم احفظ بلدنا وأجمع شمل المسلمين بما فيه خيرا وشكرا هسبريس
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13 - ابو ملحاد المغربي الأحد 08 أبريل 2018 - 19:48
الامر مؤسف و مثير للغضب ان يتم اللعب بهذه الاسلحة الفتاكة و التلاعب بأرواح الابرياء ما يثير الشفقة والحزن ان نرى الاطفال يعانون، انه العار!
اشك الى حدود اليقين ان هناك دور للمخابرات الغربية و بالاخص الامريكية و البريطانية في القيام بهذا العمل المشين و القذر، لا استبعد علاقة هذا الهجوم البربري على دوما بقضية الجاسوس المزدوج سيرغي سكريبال
انا لا اتعاطف مع الديكتاتور السوري بشار الاسد لأبرأه من مسؤولية الهجوم الكيماوي سواء في خان شيخون او دوما او غيرهما، لكن لأ اظن انه غبي الى هذا الحد لكي يقوم بهذه الحماقة كي يجبد على راسو النحل!!
فاستخدام اسلحة الدمار الشامل بما فيها السلاح الكيماوي يعطي مبرر وفق القانون الدولي باستخدام القوة و التدخل العسكري في سوريا
المخابرات الغربية اخترقت الجماعات الارهابية و هما معا يعلمان هذا، لكن من يلعب بالنار سيكوى به يوما ما
قريبا سنسمع بهجمات كيماوية في قلب اوروبا و لما امريكا
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