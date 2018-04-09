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كُتّاب وآراء
إسرائيل تستأنف بناء الجدار الفاصل مع لبنان
استأنفت إسرائيل، صباح اليوم الإثنين، بناء الجدار الإسمنتي الفاصل مع لبنان.
وكشفت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية (رسمية)، أن أعمال البناء تجري مقابل طريق عام "كفركلا - عديسة"، قضاء مرجعيون، ضمن الأراضي غير المتنازع عليها جنوب لبنان.
وشهدت المنطقة إجراءات أمنية مشددة من الجانبين اللبناني والإسرائيلي.
وأوقفت القوات الإسرائيلية العمل في بناء الجدار، عند الساعة 16: 30 بالتوقيت المحلي (13: 30 تغ)، أمس الأحد، بعد تركيب 24 بلوكا إسمنتيا (كتل إسمنتية جاهزة)، طول الواحد 6 أمتار بعرض 120 سم.
وبدأت إسرائيل بناء جدار فاصل مع لبنان منذ نحو شهرين.
ويرفض لبنان بناء هذا الجدار على النقاط الحدودية المتنازع عليها، والتي يبلغ عددها 13.