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الرئيسية | خارج الحدود | إسرائيل تستأنف بناء الجدار الفاصل مع لبنان

إسرائيل تستأنف بناء الجدار الفاصل مع لبنان

إسرائيل تستأنف بناء الجدار الفاصل مع لبنان
هسبريس - متابعة
الاثنين 09 أبريل 2018 - 13:35

استأنفت إسرائيل، صباح اليوم الإثنين، بناء الجدار الإسمنتي الفاصل مع لبنان.

وكشفت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية (رسمية)، أن أعمال البناء تجري مقابل طريق عام "كفركلا - عديسة"، قضاء مرجعيون، ضمن الأراضي غير المتنازع عليها جنوب لبنان.

وشهدت المنطقة إجراءات أمنية مشددة من الجانبين اللبناني والإسرائيلي.

وأوقفت القوات الإسرائيلية العمل في بناء الجدار، عند الساعة 16: 30 بالتوقيت المحلي (13: 30 تغ)، أمس الأحد، بعد تركيب 24 بلوكا إسمنتيا (كتل إسمنتية جاهزة)، طول الواحد 6 أمتار بعرض 120 سم.

وبدأت إسرائيل بناء جدار فاصل مع لبنان منذ نحو شهرين.

ويرفض لبنان بناء هذا الجدار على النقاط الحدودية المتنازع عليها، والتي يبلغ عددها 13.

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