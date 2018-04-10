24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

10/04/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3107:0113:3417:0619:5921:16
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2026؟

  1. شفشاون مدينة تغْوِي الصينيين الحالمين بالألوان وشهور العسل (5.00)

  2. دور أخياط ابراهيم في الولادة الجديدة لشــعــب (5.00)

  3. مصطفى فارس يتسلم درع الاتحاد الدولي للمحامين (5.00)

  4. مذكرة تقترح تمويل الصحة بضرائب جديدة على السجائر والكحوليات (5.00)

  5. ذكرى وفاة الطفلة إيديا تعيد حراك الجنوب الشرقي إلى الواجهة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | ألمانيا تعتزم تجريد مقاتلي "داعش" من الجنسية

ألمانيا تعتزم تجريد مقاتلي "داعش" من الجنسية

ألمانيا تعتزم تجريد مقاتلي "داعش" من الجنسية
هسبريس - متابعة
الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 02:49

أعلن شتيفان ماير، وكيل وزارة الداخلية الألمانية، أن الوزارة تعتزم تجريد المقاتلين مزدوجي الجنسية، من الجنسية الألمانية، وتعتبر ذلك "هدفا ملحًا".

وفي تصريحات لمجموعة "فونكه" الإعلامية الألمانية الخاصة، قال ماير: "أتوقع أن تتقدم الوزارة بمشروع قانون للبرلمان في هذا الصدد، قبل نهاية العام الأول للحكومة الألمانية الجديدة (ينتهي في مارس 2019) في السلطة".

وأوضح أن "المقاتلين المستهدفين هنا هم، على سبيل المثال ،من ثبت انضمامهم لتنظيمي القاعدة أو داعش".

ووفق تقديرات رسمية ألمانية، قاتل نحو 900 ألماني في صفوف تنظيم "داعش" الإرهابي، في سوريا والعراق، لكن لم تعلن السلطات عدد الألمان المنضمين للقاعدة.

ولم يعلن ماير، عدد المقاتلين الذين يحملون الجنسية الألمانية بجانب جنسية أخرى، المستهدفين بمشروع القانون المنتظر.

وفي سياق آخر، أشار ماير، إلى أن وزير الداخلية هورست زيهوفر، يخطط أيضا "لإعلان أرمينيا وجورجيا والمغرب وتونس والجزائر دولا آمنة، لتسريع وتيرة التعاطي مع طلبات اللجوء من هذه الدول".

ومضى قائلا "في السابق، كانت أحزاب اليسار وأبرزها الخضر، تعارض وتعيق إعلان هذه الدول آمنة (بسبب وجود أنظمة قمعية أو انتهاكات لحقوق الإنسان فيها)، لكني أتوقع أن يغيروا موقفهم هذه المرة".

وتابع "خلال المفاوضات الفاشلة لتشكيل حكومة، بين الاتحاد المسيحي والخضر والديمقراطي الحر، لمست عدم ممانعة من الخضر في التراجع عن موقفهم الرافض لإعلان هذه الدول آمنة".

ووفق مجموعة فونكه؛ يمنع القانون الألماني رفض طلبات اللجوء القادمة من دول تصنفها البلاد غير آمنة، وترحيل أصحابها. بينما لم يذكر ماير عدد طالبي اللجوء القادمين إلى ألمانيا من أرمينيا وجورجيا والمغرب وتونس والجزائر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.