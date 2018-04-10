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كُتّاب وآراء
"مبادلة الإماراتية" توقع عقد إنتاج "غاز إندونيسي"
أعلنت شركة "مبادلة للبترول" الإماراتية توقيعها عقد إنتاج مشترك لمشروع حقل "اندامان 1" في إندونيسيا.
وقالت "مبادلة للبترول"، التابعة لشركة مبادلة للاستثمار، المملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي، إنها حصلت على حق امتياز الحقل من الحكومة الإندونيسية في 2017.
وذكرت، في بيان صحفي، أنها تتولى مهمة المشغل الرئيس لمشروع "اندامان 1"، كما دخلت كشريك في مشروع "اندامان 2".
ويقع المشروعان، "اندامان 1" و"اندامان 2"، في حوض سومطرة الشمالية البحري، وهي منطقة غير مستكشفة بالكامل، تعمل فيها شركة "مبادلة للبترول" منذ 2011.
وبحسب البيان؛ توفر هذه العقود إمكانية الحصول على كميات غاز جديدة للاستهلاك المحلي في شمال سومطرة، ومن ثم التصدير للأسواق الإقليمية على المدى الطويل.