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الرئيسية | خارج الحدود | السعودية تعيد استقدام الخادمات الإندونيسيات

السعودية تعيد استقدام الخادمات الإندونيسيات

السعودية تعيد استقدام الخادمات الإندونيسيات
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 04:58

كشفت مصادر مطلعة عن عودة الخادمات الإندونيسيات للعمل في المنازل السعودية براتب يبلغ شهريا 1500 ريال، بعد توقف دام سبع سنوات.

ونقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية عن المصادر ذاتها قولها إن عملية الاستقدام ستتم عبر عدة مراحل، حيث ستقتصر المرحلة الأولى على شركات التأجير فقط كإجراء تجريبي لمدة ستة أشهر، وذلك للتأكد من حفظ حقوق العمالة، ثم يلي ذلك تقييم التجربة، وبعده يتم فتح المجال لمكاتب الاستقدام.

وتستهدف وزارة العمل استقدام 40 ألف عاملة منزلية من إندونيسيا خلال ستة أشهر من بدء استئناف الاستقدام فعليا.

وفي شهر أكتوبر الماضي تم توقيع محضر الاستقدام من إندونيسيا بين الدكتور علي الغفيص وزير العمل والتنمية الاجتماعية، ومحمد ذاكري وزير القوى العاملة والهجرة الإندونيسي، حيث اتفق الطرفان وقتها على ربط إجراءات الاستقدام من خلال النظام الإلكتروني (مساند)، الذي يضمن مشاركة البيانات بفعالية بين البلدين.

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