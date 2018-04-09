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كُتّاب وآراء
"داعش" تدفع ألمانيا إلى محاكمة شقيقين مغربيين
بدأت اليوم الاثنين محاكمة شقيقين ألمانيين-مغربيين أمام محكمة مدينة دوسلدورف الألمانية بتهمة الانتماء لتنظيم "داعش".
وبحسب بيانات الادعاء العام، فإن الشقيقين (26 و35 عاما) انضما عام 2012 إلى جماعة إسلامية في مدينة أويسكيرشن الألمانية، ثم سافرا إلى سورية للقتال في صفوف جبهة النصرة وتنظيم داعش.
ولم يعلق المتهمان حتى الآن على الاتهامات الموجهة إليهما.
وينتقد فريق الدفاع استناد الدعوى إلى إفادات أحد "المخبرين المشبوهين للغاية" وإجراءات استجواب مشكوك فيها من الناحية القانونية.
وفي حال الإدانة قد يحصل المتهمان على عقوبة سجن تصل إلى عشرة أعوام.
وبحسب بيانات الادعاء العام، فإن الشقيق الأصغر سافر أولا إلى الشرق الأوسط، ثم حث شقيقه الأكبر عبر مكالمات هاتفية على اللحاق به.
ووفقا للبيانات، شارك الشقيقان في ثلاث مهام قتالية هناك على الأقل.