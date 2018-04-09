دول الاتحاد الأوروبي تمنح الجنسية لمليون شخص

هسبريس - متابعة

أعلن مكتب الإحصاء الأوروبي، أن البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي منحت الجنسية لقرابة مليون شخص خلال عام 2016.

ووفقاً لآخر بيانات مكتب الإحصاء الأوروبية، فقد منحت البلدان الأعضاء الجنسية لـ 995 ألف شخص خلال عام 2016.

وبحسب البيانات فقد كان المغاربة أكثر حصولاً على جنسية البلدان الأوروبية، بواقع (101 ألف و300 مغربي)، يليهم الآلبان (67 ألف و500 شخصاً)، ثم الهنود (41 ألف و700 شخصاً)، ثم الباكستانيون 32 ألف و900 شخص.

وحصل 89 بالمئة من المغاربة المذكورين على الجنسية الإسبانية، والإيطالية، والفرنسية، بينما حصل97 بالمئة من الآلبانيين على الجنسية الإيطالية، واليونانية، في حين حصل 60 بالمئة من الهنود والباكستانيين على الجنسية البريطانية.

وبحسب البيانات فقد حصل 32 ألف و800 تركي على جنسيات بلدان الاتحاد الأوروبي، أكثر من 50 بالمئة منهم حصلوا على الجنسية الألمانية.

كما أظهرت البيانات أن 29 ألف و700 من مواطني رومانيا، و19 ألف و 800 مواطناً من بولندا حصلوا على جنسيات البلدان الأوروبية الأخرى.

في حين تقدم 6 آلاف و555 مواطن بريطاني بطلب الحصول على جنسيات البلدان الأوروبية الأخرى، مع إجراء بلادهمن مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي.