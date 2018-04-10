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كُتّاب وآراء
المخرج تايكا وايتيتى: نيوزيلندا دولة عنصرية
في حوار مع مجلة بريطانية؛ وصف المخرج النيوزيلندي تايكا وايتيتي بلاده بـ"الدولة العنصرية".
مخرج فيلم " ثور: راجناروك"، في حوار مع مجلة " دازد اند كونفيوزد" البريطانية، قال: " أعتقد أن نيوزيلندا أفضل مكان في الكوكب، ولكنها مكان عنصري. المواطنون يرفضون بدون تردد نطق أسماء أفراد الماوري بصورة ملائمة".
وكان المخرج اليهودي وايتيتي، الذي ينتمى لأفراد الماروي، قد دشن حملة من أجل حقوق الانسان في نيوزيلندا العام الماضي، وقال في مقطع فيديو: " أطالب الجميع من رفاقي المساعدة في دعم مواجهة قضية مهمة للغاية هي قضية العنصرية ".
يشار إلى أن لجنة حقوق الانسان في نيوزنيلدا تقر بأن العنصرية تتزايد في البلاد، وتتلقى المنظمة شكوى من بين كل ثلاثة تتعلق بالتفرقة العنصرية، لكن اللجنة تعتقد أن أغلبية من يتعرضون للإهانات لا يتقدمون بشكاوى.