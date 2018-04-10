24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

10/04/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3107:0113:3417:0619:5921:16
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2026؟

  1. شفشاون مدينة تغْوِي الصينيين الحالمين بالألوان وشهور العسل (5.00)

  2. دور أخياط ابراهيم في الولادة الجديدة لشــعــب (5.00)

  3. مصطفى فارس يتسلم درع الاتحاد الدولي للمحامين (5.00)

  4. مذكرة تقترح تمويل الصحة بضرائب جديدة على السجائر والكحوليات (5.00)

  5. ذكرى وفاة الطفلة إيديا تعيد حراك الجنوب الشرقي إلى الواجهة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | المخرج تايكا وايتيتى: نيوزيلندا دولة عنصرية

المخرج تايكا وايتيتى: نيوزيلندا دولة عنصرية

المخرج تايكا وايتيتى: نيوزيلندا دولة عنصرية
هسبريس - متابعة
الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 05:30

في حوار مع مجلة بريطانية؛ وصف المخرج النيوزيلندي تايكا وايتيتي بلاده بـ"الدولة العنصرية".

مخرج فيلم " ثور: راجناروك"، في حوار مع مجلة " دازد اند كونفيوزد" البريطانية، قال: " أعتقد أن نيوزيلندا أفضل مكان في الكوكب، ولكنها مكان عنصري. المواطنون يرفضون بدون تردد نطق أسماء أفراد الماوري بصورة ملائمة".

وكان المخرج اليهودي وايتيتي، الذي ينتمى لأفراد الماروي، قد دشن حملة من أجل حقوق الانسان في نيوزيلندا العام الماضي، وقال في مقطع فيديو: " أطالب الجميع من رفاقي المساعدة في دعم مواجهة قضية مهمة للغاية هي قضية العنصرية ".

يشار إلى أن لجنة حقوق الانسان في نيوزنيلدا تقر بأن العنصرية تتزايد في البلاد، وتتلقى المنظمة شكوى من بين كل ثلاثة تتعلق بالتفرقة العنصرية، لكن اللجنة تعتقد أن أغلبية من يتعرضون للإهانات لا يتقدمون بشكاوى.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.