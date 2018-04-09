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الرئيسية | خارج الحدود | دراجة نارية تجر انتقادات على الرئيس الإندونيسي

دراجة نارية تجر انتقادات على الرئيس الإندونيسي

دراجة نارية تجر انتقادات على الرئيس الإندونيسي
هسبريس - د.ب.أ
الاثنين 09 أبريل 2018 - 17:01

انتقد الساسة المعارضون ومواطنون الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو اليوم الاثنين، بعد يوم من تجوله في أنحاء بلدة سوكابومي على متن دراجة نارية معدلة بجانب وزراء آخرين.

ووصف السياسي المعارض ونائب رئيس البرلمان فادلي زون هذه الخطوة بأنها ليس أكثر من مجرد" عمل بهلوانى سياسي، وليست صادقة".

وتساءل " ما سببها؟ أعتقد أننا في حاجة لمعرفة ما يجب فعله: وظائف ومستقبل أفضل وليس رموزا مرئية مثل الدرجات النارية".

واستقل جوكو دراجته الذهبية وهو يرتدي جاكيت أزرق وخوذة تظهر نصف وجهه، وتجول في بلدة سوكابومي، في خطوة وصفها المنتقدون بمحاولة التقرب من الناخبين الشباب. ويشار إلى أن جوكو (56 سنة)يسعى لإعادة انتخابه عام 2019.

وأشار المنتقدون على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن الدراجة المعدلة الخاصة بالرئيس والملابس التي كانت يرتديها لحمايته لا تخضع لقواعد سلامة الطرق في إندونيسيا.

وكتب أحد مستخدمي موقع تويتر للتواصل الاجتماعي" من حسن الحظ أنه الرئيس، إذا كنت أنا من فعل ذلك كنت قد حصلت على مخالفة لأن المرايا صغيرة للغاية كما أن النور الأمامي غير مضاء".

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