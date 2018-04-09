إيران تتهم الإسرائيليين بقصف الأراضي السورية

هسبريس ـ مُتابعة

اتهمت الحكومة الإيرانية، اليوم الاثنين، إسرائيل بالقصف الذي استهدف قاعدة جوية سورية، والذي راح ضحيته 4 مستشارين عسكريين إيرانيين، وأدانت "سعي هذه الغارة لتقوية الإرهابيين".

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، إن "اعتداء النظام الصهيوني على سوريا انتهاك للسيادة الوطنية لهذه البلاد، وينتهك كافة القوانين والتشريعات الدولية".

كما أضاف أنه "مع الأخذ في الاعتبار تطور الوضع على الأرض في صالح الحكومة الشرعية السورية فلا شك أن هذا العمل، من جانب إسرائيل، يستهدف تقوية الجماعات الإرهابية".

وفي بيان صادر عن قاسمي عبر عن "دعم إيران الكامل لوحدة أراضي والسيادة الوطنية لسوريا"، مطالبا المجتمع الدولي بإدانة الهجوم.

ولم يشر بيان خارجية طهران إلى مصرع المستشارين العسكريين الإيرانيين الأربعة خلال الهجوم، لكن المعطى أكدته وكالة أنباء "فارس" المقربة من الحرس الثوري.

وذكرت "فارس" أسماء المستشارين الأربعة الذين قتلوا جراء قصف قاعدة "تيفور" العسكرية الجوية الواقعة بمحافظة حمص السورية.