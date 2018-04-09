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الرئيسية | خارج الحدود | ألمانيا .. وراء "الدهس في مونستر" دوافع انتحار

ألمانيا .. وراء "الدهس في مونستر" دوافع انتحار

ألمانيا .. وراء "الدهس في مونستر" دوافع انتحار
هسبريس - د ب أ
الاثنين 09 أبريل 2018 - 21:40

أكد محققون ألمان قناعتهم بأن مرتكب جريمة الدهس الجماعي في مدينة مونستر، غرب ألمانيا، كان ينوي الانتحار منذ البداية.

وقال كبير ممثلي النائب العام في المدينة، مارتن بوتسنهارد، مساء اليوم الاثنين، إن تحليل جميع البيانات والآثار والوثائق المتوفرة جعل السلطات المعنية بالتحقيق على قناعة بأن مرتكب الجريمة البالغ من العمر 48 عاما تصرف على أساس الانتحار.

وأشار بوتسنهارد إلى أن المحققين عثروا على حبل مشنقة معلق ومعد بالفعل في شقة الجاني، الأعزب والذي ليس لديه أطفال، "وهذا الحبل دليل لا شك فيه".

كما أوضح بوتسنهارد أن قتل الجاني نفسه رميا بالرصاص، عقب توقف سيارته، مباشرة بعد جريمة الدهس يؤكد نية الانتحار؛ وقال إن خزنة المسدس اليوغسلافي الصنع كانت لا تزال بها بعض الطلقات.

وفي بيان مشترك للشرطة والادعاء العام قال يواخيم بول، رئيس فريق المحققين، "يبدو أن الجاني كان ينوي قتل نفسه عقب الدهس مباشرة". وخلص إلى أنه "باستعراض جميع الدلائل يحضر اليقين بأن الجاني تصرف بنية الانتحار".

وقال المحققون إن الجاني لم يفصح عن هذه النية الواضحة للانتحار وذلك خلافا لتقارير أخرى ذهبت إلى عكس ذلك "حيث أن الأخبار التي أرسلها الجاني بشكل عشوائي لآخرين لا تتضمن إعلانا صريحا عن الانتحار، ولكنها كانت على الأقل تعبيرا عن حالة مؤقتة من عدم الاستقرار النفسي لدى الجاني" حسبما جاء في البيان.

يذكر أن ينزار قاد حافلة صغيرة، أمس الأول السبت، ودهس بها جمعا من الناس؛ مما تسبب في قتل شخصين وإصابة نحو عشرين آخرين، حالة اثنين منهم حرجة، قبل أن يطلق النار على نفسه.

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