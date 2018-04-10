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كُتّاب وآراء
معلمو إسرائيل ضد "تدريس المحرقة" لصغار السن
دعا اتحاد معلمي مرحلة ما قبل المدرسة في إسرائيل جميع المعلمين في هذه المرحلة لعدم تدريس الأطفال، الذين يتراوح عمرهم بين ثلاثة وستة أعوام، ما يعرف بـ"المحرقة النازية هولوكوست".
وقالت رئيسة الاتحاد دوريت هازان: "تلقين أطفال بين ثلاثة وستة أعوام حول الهولوكوست يتسبب بالضرر لهم، ويؤدي لإصابتهم بالصدمة النفسية، ولا تضيف لهم بالقطع أي فهم أو مزيدا من القيم".
ويتلقى المعلمون في إسرائيل المناهج الدراسية من وزارة التعليم في هذا الموضوع، لكن مديري المدارس لهم صلاحية التصرف فيها، وتخرج كل عام دعوات للمدرسين كي يستخدموا معاييرهم عند نقل المعلومات للتلاميذ.
وتقول المعلمة جين بيري لوكالة "إفي" إن "ما حدث في الهولوكوست أمر يصعب على البالغين استيعابه جيدا، فكيف سيكون الوضع بالنسبة لأطفال عمرهم ستة أعوام؟"، وفق تعبيرها.
وأضافت بيري، ضمن التصريح نفسه، "حتى عندما يحين وقت تعريفهم بشيء يجب أن يحدث ذلك بصورة مبسطة للغاية كي لا تثار مخاوفهم".