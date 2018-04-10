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الرئيسية | خارج الحدود | مشروع قناة بحرية سعودية تحول قطر إلى جزيرة

مشروع قناة بحرية سعودية تحول قطر إلى جزيرة

مشروع قناة بحرية سعودية تحول قطر إلى جزيرة
هسبريس - متابعة
الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 20:40

أكد المستشار في الديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني، صحة الأنباء المتواترة حول مشروع إنشاء قناة بحرية على طول الحدود بين السعودية وقطر، من شأنها تحويل الأخيرة إلى جزيرة.

ويعد ذلك أول تصريح من مسؤول سعودي حول الأنباء التي تداولتها وسائل إعلام محلية متعلقة بالقناة البحرية المزمع حفرها على الحدود البرية الوحيدة لقطر والتي تربطها مع السعودية.

وقال القحطاني، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، "بتحليل الأخبار المتواترة عن قناة سلوى البحرية، فإن قطر ستتحول لجزء من جزيرة سلوى".

وأردف في تغريدة أخرى: "هل قرار تغيير الجغرافيا بإنشاء جزيرة سلوى يخالف القانون الدولي العام؟ هل يحق للسعودية وضع قاعدة عسكرية فيها؟ هل يحق لها وضع مفاعلها النووي هناك؟ وكذلك مكب النفايات النووية؟".

وأجاب القحطاني على جملة الأسئلة التي طرحها بالقول: "طبعًا يحق لها (للسعودية) 10 آلاف بالمائة".

وألمح إلى أن تلك القناة على صلة بالأزمة الخليجية، وأحد وسائل عقاب قطر، قائلا "قلت في بداية الأزمة (الخليجية) توّنا ما بدينا (لم نبدأ بعد)".

وخلال الأيام الماضية، كشفت وسائل إعلام سعودية عن مشروع القناة، التي ستكون على طول الحدود مع قطر، وستلغي جميع الحدود البرية معها.

وتبدأ القناة من منطقة سلوى إلى خور العديد، بطول الساحل الشرقي للسعودية، بمسافة تبلغ نحو 60 كلم.

وستكون القناة - بحسب المصدر ذاته - داخل الأراضي السعودية على بعد نحو كيلومتر واحد من خط الحدود الرسمي مع قطر.

وسيتم إنشاء قاعدة عسكرية سعودية في جزء من الكيلومتر الفاصل بين الحدود القطرية وقناة سلوى البحرية، بينما سيتم تحويل الجزء المتبقي إلى مدفن نفايات لمفاعل نووي سعودي، الذي تخطط الرياض لإنشائه.

وأفادت صحيفة "سبق" الإلكترونية، أمس، أن مشروع القناة سيمول بالكامل من جهات سعودية وإماراتية استثمارية من القطاع الخاص، على أن تكون السيادة سعودية كاملة، فيما ستتولى شركات مصرية رائدة في مجال الحفر مهام حفر القناة المائية؛ وذلك رغبة من "التحالف الاستثماري" المنفِّذ للمشروع في الاستفادة من الخبرات المصرية في حفر قناة السويس.

وأشارت الصحف السعودية، أن المشروع في انتظار الموافقة الرسمية عليه، والترخيص له ليبدأ التنفيذ المتوقع اكتماله خلال 12 شهراً فقط من تاريخ البدء به، بتكلفة تصل نحو 2.8 مليار ريال (746 مليون دولار).

وفي ديسمبر 2017، أغلقت السلطات السعودية "نهائيًا" منفذ سلوى، الذي يعد المنفذ البري الوحيد بين المملكة وقطر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - تمغربيت الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 20:53
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.. مساكن محنين رأسهم باش يحولوا قطر الي جزيرة.. تبدلت المعايير أصبحت قطر الدولة الخليجية هي العدو.. كل يوم نعيشه نتعلم شي فريد من نوعه مع حكام العرب..
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2 - le vagabond الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 20:54
قال غاندي: " العين بالعين ويصبح العالم اعمى..."
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1
3 - Akhatar الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 20:55
Le pays du camelboys a Des problems avec le yamen avec kater avec lirak avec l iran et tous ses pays la sont Des voisins immediate avec l Arabi saudite dites moi chere electeur est CE que l Arabi saudite est UN pays musulman si oui ou est le respect du voisinage et EST Ce que tous ses pays la sont tord et le seul pays qui a raison c eat l Arabi saudite
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3
4 - الكاعي الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 21:03
انفاق 750 مليون دولار لمعاقبة دويلة صغيرة لا تتعدى مساحتها 12000km2 فقط لانها لا تريد الخضوع والركوع، يا أمة ضحكت من جهلها الأمم.
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8
5 - HAMID الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 21:03
اول مرة اتفق مع السعودية
قطر سبب دمار 4 دول عربية
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-6
6 - Abou majd الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 21:09
لا لا لا لماذا الامعان في الخلاف او الخصومة والسير في طريق القطيعة ودفع المال من اجل ماذا سيستفيد الشعبان القطري والسعودي والامة العربية والاسلامية من كل هذا اتركوا الخلاف في حدود الدوائر السياسية المرتبطة بظروف معينة التي ربما تتغير بين عشية وضحاها وتعود الامور الى حالها لا تتعجلوا في تعميق الخلاف بتغيير جغرافية اللمنطقة فالعالم اليوم يسعى اليوم وكنتم من الساعدين الى تطويع الجغرافيا والغاء الحدود لمزيد من التواصل وتبادل المنافع وانتم الان لخلاف ضرفي ستقومون بالعكس تعلقوا وادفعوا بالتي هي أحسن
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0
7 - smail الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 21:13
لا حول ولا قوة الا بالله و الله عجز اللسان التعبير و وقف العقل عن التفكير
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0
8 - Ali الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 21:18
سعود القحطاني تذكر بان الدور سيأتي عليكم
ترامب لن يدوم لكم و امريكا سترميكم بعد ان تاخذ مالكم و نفطكم،
ما سيدوم هو العزة و الشجاعة و حسن الجوار،
أما الظلم و الابتزاز فدائما ما تكون عواقبه وخيمة.
كما اظن انك فقط تتكلم فهناك قوى في المنطقة
اكبر منكم و تفكر أحسن و ابعد منكم وتصنع و لا تستهلك فقط و انت تعرف انها لن تقف موقف المتفرج
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2
9 - mohamed الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 21:20
تذكرني الازمة الخليجية بملوك الطوائف في الاندلس و كيف كانو يكيدون لبعضهم البعض و يستقوون بالملك النصراني تارة لحصار دويلة و تارة اخرى لاسقاط الحكم فيها و كيف كانو يلعبون و يمرحون و الاخطار محدقة بهم .. لكن في الاخير جائهم يوسف ابن تاشفين فازال حكمهم الى غير رجعة ... التاريخ دائما يتكرر
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10 - Axel hyper good الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 21:23
و بعد كل هذا ياتي شي مريض نفسي ويصدعنا بالعروبة ووحدة الوطن العربي وبلاد العرب اوطاني.....
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11 - فرق تسد.. الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 21:24
الظرفية الراهنة تتطلب الوحدة..بينما العرب يسعون جاهدين إلى التفرق و التشردم.. سياسة ترامب أعطت نتائج أكثر مما كان متوقعا، و في الحين.. الآن ستبدأ مرحلة إندحار الخليج مع تراجع الطفرة النفطية..ترى ماذا أعددوا للأجيال القادمة!
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