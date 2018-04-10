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كُتّاب وآراء
استخدام أسلحة كيماوية بسوريا يثير سخط كندا
عبرت وزيرة الخارجية الكندية، كريستيا فريلاند، عن شعورها بالسخط إزاء استخدام أسلحة كيميائية ضد سكان الغوطة الشرقية في سوريا.
جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الخارجية الكندية تندد من خلاله بالهجوم الذي تعرضت له "دوما"، إحدى أهم مدن الغوطة الشرقية، والذي أسفر عن مقتل أزيد من 70 شخصا، بينهم رضع وأطفال ونساء.
وقال البيان الذي أصدرته الوزارة أمس الإثنين: "كندا تشعر بالسخط إزاء ما راج عن استخدام أسلحة كيميائية ضد سكان الغوطة الشرقية في سوريا في 7 أبريل؛ ما أسفر عن وقوع عشرات القتلى، قلوبنا مع الذين فقدوا أفراداً من عائلاتهم أو أقارب".
وأضافت الوثيقة ذاتها: "الاستخدام المتكرر والمستهجَن أخلاقياً للأسلحة الكيميائية من قبل نظام الأسد في الماضي أكده محققون دوليون مستقلون، وهو جزء من استراتيجية مقصودة تهدف إلى ترهيب السكان المحليين وإرغامهم على الخضوع، كندا تندد بنظام الأسد، وبروسيا وإيران اللتيْن تدعمانه، لانتهاكاته الصارخة والمتكررة لحقوق الإنسان ولهجماته المتواصلة والمتعمدة على المدنيين".
وختمت الوزيرة الكندية بيانها بتقديم عزائها لعائلات القتلى، معبرة عن حرص كندا على تثمين المجهودات التي تبذلها المنظمات الطبية التي تسهر بدون كلل على إنقاذ أرواح المصابين خلال هذا الهجوم.