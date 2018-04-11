وفاة إسباني تمنح يابانيا لقب أكبر معمر في العالم

هسبريس - متابعة

أعلنت موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية المعمر الياباني ماسازو نوناكو (112 عاما و259 يوما) أكبر معمر في العالم على قيد الحياة بعد وفاة سلفه الإسباني فرانثيسكو نونيز أوليبيرا، أواخر يناير الماضي، عن عمر 113 عاما.

وحصل الياباني على شهادة الموسوعة بمنزله العائلي في أشورو بجزيرة هوكايدو (شمالي اليابان) حيث يقضي أيامه أمام التلفاز وفي قراءة الصحف مستمتعا بتناول الحلوى، حسبما أوضح أحفاده.

وولد نوناكو في 25 يوليوز 1905 في عائلة كبيرة -سبعة أشقاء وشقيقة- وتزوج في عام 1931 وأنجب خمسة أبناء.

ولا تزال الفرنسية جين كالمينت أكبر المعمرين في التاريخ حيث عاشت 122 عاما و164 يوما بين عامي 1875 و1997.