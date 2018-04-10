فونسي يخشى ملل الناس من أغنية "ديسباسيتو"

هسبريس - إفي

أكد المغني البويرتوريكي لويس فونسي أن أغنيته "ديسباسيتو" التي حظت بشهرة عالمية واسعة وكانت الأكثر مشاهدة على موقع "يوتيوب" بواقع 5 مليارات مشاهدة، ستمل منها الناس.

وخلال زيارة مقتضبة إلى مدريد تحدث فونسي بشأن مشروعاته الفنية بعد نجاحه البارز بـ"ديسباسيتو" مع مواطنه دادي يانكي التي نالت عددا من الجوائز، وفتحت أمامهما أسواقا للموسيقي اللاتينية من روسيا حتى اليابان مرورا بالصين.

وأصبح بها فونسي، ظاهرة موسيقية لعام 2017 ، حيث حطم بها أرقاما قياسية ودفع بإيقاعات الموسيقى الحضرية اللاتينية لقوائم الأغنيات الأكثر نجاحا وهو أمر غير مسبوق لفنانين لاتينيين.

وشدد فونسي على أن "الموسيقى للمشاركة وليس المنافسة".

وتجاوزت الأغنية بنجاحها حدود الدول اللاتينية وبدون شك، يعود جزء من نجاح "ديسباسيتو" إلى مشاركة النجم الكندي الشاب، جاستن بيبر، في النسخة الريمكس منها مما دفع بها إلى تصدر قوائم الأغنيات الأكثر نجاحا في الولايات المتحدة.

كما تربعت "ديسباسيتو" على صدارة قوائم "بيلبورد" للأغنيات الأكثر نجاحا من حيث شعبيها ونسبة مبيعاتها.

ويسعى فونسي لتكرار نجاح "ديسباسيتو" بإطلاقه أغنية "Echame la culpa" مع الأمريكية ذات الأصول اللاتينية ديمي لوفاتو، في اليوم اللاحق لحصده أربع جوائز جرامي اللاتينية في 16 نوفمبر الماضي.

وبعد ساعات من طرح "Echame la culpa" على موقع (يوتيوب)، حقق فونسي نجاحا عالميا ورقما قياسيا جديدا بأغنيته الإسبانية الجديدة محققا ملايين المشاهدات.

وأشاد فونسي بصوت ديمي وإعجابه به مشيرا إلى أن نجاح إدراجه للمغني الإنجليزي في النسخة الريمكس من "ديسباسيتو" شجعه على ضم صوت نسائي بالإنجليزية في "Echame la culpa".

وأشار إلى أن "ديمي تغني الاغنية في جميع حفلاتها وأنا أيضا. لدي أجندة حفلاتها وهي أيضا لديها أجندتي لأن هناك خطط للالتقاء سويا في أحد المدن".

وأوضح أنه من المحتمل أن يطرح ألبومه الثامن خلال الأشهر المقبلة من العام وأنه في انتظار الوقت المناسب لطرحه حتى لا يضيع خلف نجاح أغنيته "ديسباسيتو".

وتحمل جولته الموسيقية اسم "Love and Dance World Tour" حيث من المحتمل عودته لإحياء حفل في إسبانيا خلال العام بالصي.