إعدام سعودي أدين باغتصاب إحدى محارمه

هسبريس - متابعة

نفذت السلطات السعودية اليوم حكم الإعدام بحق سعودي في مدينة بريدة، الواقعة على مسافة 330 كلم إلى الشمال من الرياض، إثر إدانته بـ"ارتكاب فاحشة الزنا بإحدى محارمه بالقوة وإنجابه منها"، حسبما ذكرت وزارة الداخلية.

وأوضحت الداخلية السعودية في بيان رسمي أن سعيد بن أحمد بن حسن كريري أقدم على "فعل فاحشة الزنا وهو محصن بإحدى محارمه بالقوة وأنجب منه طفلة سفاحا وتعاطى الحشيش المخدر وشرب المسكر وقاد السيارة تحت تأثيره".

وأضافت الوزارة أن الحكم بإعدامه صدر من المحكمة وتم التصديق عليه من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بتنفيذه.

وتندد منظمات حقوق الإنسان بتزايد أحكام الإعدام الصادرة في المملكة منذ وصول الملك سلمان بن عبد العزيز إلى سدة الحكم في يناير من 2015.