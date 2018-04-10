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الرئيسية | خارج الحدود | إعدام سعودي أدين باغتصاب إحدى محارمه

إعدام سعودي أدين باغتصاب إحدى محارمه

إعدام سعودي أدين باغتصاب إحدى محارمه
هسبريس - متابعة
الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 17:05

نفذت السلطات السعودية اليوم حكم الإعدام بحق سعودي في مدينة بريدة، الواقعة على مسافة 330 كلم إلى الشمال من الرياض، إثر إدانته بـ"ارتكاب فاحشة الزنا بإحدى محارمه بالقوة وإنجابه منها"، حسبما ذكرت وزارة الداخلية.

وأوضحت الداخلية السعودية في بيان رسمي أن سعيد بن أحمد بن حسن كريري أقدم على "فعل فاحشة الزنا وهو محصن بإحدى محارمه بالقوة وأنجب منه طفلة سفاحا وتعاطى الحشيش المخدر وشرب المسكر وقاد السيارة تحت تأثيره".

وأضافت الوزارة أن الحكم بإعدامه صدر من المحكمة وتم التصديق عليه من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بتنفيذه.

وتندد منظمات حقوق الإنسان بتزايد أحكام الإعدام الصادرة في المملكة منذ وصول الملك سلمان بن عبد العزيز إلى سدة الحكم في يناير من 2015.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - karim الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 17:33
الحمد لله و نعم الحكم بارك الله فيكم هكذا حكم نتمنى إصداره في المغرب للحد من هاته الظواهر الشاذة
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86
2 - samira الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 17:42
هو هذا الحق السيد محصن متزوج و يكره أحد المحارم على مضاجعته لا حول و لا قوة إلا بالله على هذه المنكرات
يا ريت لو كان الأمر كذلك في المغرب بحكم الإعدام لكل من سولت له نفسه إيذاء اي شخص طفل أو طفلة أو امرأة أو حتى رجل لراينا تراجعا كبيرا من الجرائم الجنسية
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