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الرئيسية | خارج الحدود | هزة أرضية تغلق المدارس في مقاطعات إيطالية

هزة أرضية تغلق المدارس في مقاطعات إيطالية

هزة أرضية تغلق المدارس في مقاطعات إيطالية
هسبريس - إفي
الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 18:15

ضرب زلزال بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختر، اليوم الثلاثاء، وسط إيطاليا ما تسبب في وقوع أضرار مادية طفيفة وإغلاق عدد من المدارس وتعليق خدمات بعض السكك الحديدية كإجراء وقائي حيث أنها منطقة دائما ما تشهد نشاط زلزالي.

وأفاد المعهد الوطني الجيوفيزيائي والبركاني الإيطالي بأن الزلزال جاء مركزه على بعد 2 كلم من بلدة موشيا بمقاطعة ماشيراتا في إقليم ماركي (وسط) على عمق 9 كلم.

كما تم الشعور به في مقاطعات أخرى مجاورة وصرح عمدة بيفي تورينا، أليساندرو جينتيلوتشي "اليوم أغلقنا المدارس. لابد من التحقق من عدم وجود أضرار قبل السماح بدخول الأطفال".

وكإجراء وقائي علقت شركة السكك الحديدية "Trenitalia" خدماتها في بعض الطرق بشكل مؤقت في منطقة وسط إيطاليا.

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